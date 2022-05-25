Dursun Özbek: Galatasaray'ın parçalanmışlıktan vazgeçmesi lazım - Haberler

Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek, " Galatasaray'ın bu parçalanmışlıktan vazgeçmesi lazım. Galatasaraylıların birbirlerini sevmesi lazım.Hepinizden rica ediyorum, biribirimizi sevelim. Buna Galatasaray'ın ihtiyacı var. Eyleme geçmek için Galatasaray başkanlığına aday oldum" dedi.

Galatasaray Kulübü'nün olağan divan kurulu toplantısı Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı kulübün yapılacak olağanüstü seçim genel kurulunda başkanlığa adaylığını açıklayan Dursun Özbek, Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın kulüpler üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu dile getirdi. Bu şartlarda masada ve sahada başarılı olmanın mümkün olmadığını kaydeden Dursun Özbek, "Bu içinden çıkılması zor bir hal alıyor. Bu şekilde etki altında kaldığımız zaman camia kendi içinde parçalama yaşıyor, başarısızlık geliyor" ifade etti.

Florya ve Kemerburgaz projelerinin haricinde açıklayacakları 8-9 önemli projenin daha bulunduğunu ifade eden Özbek, "Bu projelerle elde edeceğimiz paylar tahminlerin ötesinde. Bu projeleri önce sizin onayınıza sunacağız. Projelerden gelecek paranın kılına dokunmadan kanayan yaramız olan, Bankalar Birliği ile olan borcumuzun ödemesine göndereceğiz. Günde bir milyon liraya yakın faiz ödüyoruz. Bu sarmaldan çıkmamız lazım. Ne yaparsan yap çalıştığının hepsi faize gidiyor. Geçmişten ders alarak geliyoruz. Öyle har vurup harman savurmak yok. Eğer biz sevgi ve beraberliği sağlayamazsak, yerin dibine girsin bu projeler. Biz hiçbir şeyde muvaffak olamayız. Birbirimizi niye sevemiyoruz, anlamıyorum ki?" şeklinde konuştu.