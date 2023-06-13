Dursun Özbek: Erden Timur başarılı olsun, Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etsin

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, hizmet süresinin 2024 yılının Mayıs ayında biteceğini belirterek; " Galatasaray'ın sizi çağırması lazım. Birini işaret ederek başkanlık olmaz ama çok kıymetli arkadaşlar var. Bu işi emanet edebileceğim arkadaşlardan bir tanesi Erden Timur" açıklamasında bulundu.

343 Digital YouTube kanalına konuk olan Başkan Özbek, "Bir sonraki seçimde aday olmayı düşünüyor musunuz, aday olmayacaksanız veliaht belirlediniz mi?" sorusunu "Benim hizmet sürem 2024 Mayıs'ta doluyor. Galatasaray'da öyle işaret ederek başkanlık olmaz. Herkes çalışmalarını yapıyor, bu tamamen genel kurulun takdiridir. Galatasaray'da "Ben başkan olayım" diye bir şey yok. Galatasaray'ın sizi çağırması lazım. Sizin yaptığınız faaliyetler çerçevesinde, ne yapabileceğini görüp anlayıp Galatasaray sizi çağırır. Başkan adaylığı öyle olur. Evet, gönlümüzden geçen isimler olabilir ama Galatasaray'da esas olan genel kurulun sizi istemesi lazım. Galatasaray'a kim başkan olmak istemez? Oradan bakmak lazım. Herkes başkan olmak ister. Ama başkan olmanın esası genel kurulun sizi arzu etmesinden geçer. Arkadaşlarımın hepsi son derece başarılı. Galatasaray'ın önündeki en önemli projeler, gayrimenkul projeleri. Orada da Erden Timur son derece başarılı. Sportif anlamda da basketbolda, futbolda son derece başarılı. Bu işi emanet edebileceğim arkadaşlardan bir tanesi Erden Timur. Ama benim bu konuda yorum yapmam biraz da sakıncalı. Neden? Çünkü herkes Galatasaray'a başkan olmak ister. Metin kardeşim de istiyor, diğer arkadaşlar da istiyorlar. Ben seçici olmak istemiyorum, bunun seçimini genel kurul yapacak. Arkadaşlarımın hepsi kıymetli" sözleri ile cevapladı.

Dursun Özbek, "Türkiye'de birinci adamlar, ikinci adamların güçlü olmasını istemezler. Erden Timur çok popüler hale geldi. Zaman zaman Erden Timur'u kıskanma duygusuna kapıldınız mı?" sorusunu da içtenlikle cevaplayarak şunları söyledi: "Erden kardeşimi Sportif A.Ş'de başkan vekilliğine ben atadım. İnsanların aklına 'Kıskanıyor mu?' şeklinde düşünceler gelmesi bana garip geliyor. Hepimiz Galatasaray'ın başarısı için çalışıyoruz. Galatasaray'ın başarısına bir nokta kadar hizmet eden herkes başımızın tacı. Erden benim oğlum yaşında. Galatasaray'a hizmet ettiği için onun açısından da gururlanıyorum. Kıskanmak zerre kadar aklımdan geçmiyor. Ben istiyorum ki, bu yönetimin içinden başkanlar çıksın. Geçmişte hep öyle olmuştur. Galatasaray'a başarıların gelmesi, yönetim içindeki insanların bu seviyede yetişmesi ve Galatasaray'a başkan olarak hizmet etmesinden geliyor, Erden Timur öyle birisi. Ben belli bir yaştayım, böyle bir şey hiç düşünmedim. Yeter ki Erden Timur başarılı olsun, Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etsin."

Konuşmasına devam eden Dursun Özbek, Galatasaraylılar Cemiyeti'ndeki şampiyonluk kutlamalarında ezeli rakipleri Fenerbahçe için ortaya çıkan görüntüleriyle ilgili "Cemiyette yaptığımız konuşmada taraftar kimliğimiz ortaya çıkmıştır. Heyecanla söylediğim sözler var. Zaman zaman bu taraftar kimliği ortaya çıkıyor" açıklamasını yaptı.

Sizce asgari ücret Temmuz ayında ne kadar olmalı? — Haberler.com (@Haberler) June 9, 2023