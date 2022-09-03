Dursun Özbek: Dün TFF, bugün Galatasaray Adası; demek ki kişilerin Türk sporuyla sorunları var

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nda yaşanan kurşunlanma olayının ardından kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanan saldırının ardından Galatasaray Adası'na yapılan saldırının iyi irdelenmesi gerektiğine dikkat çeken Dursun Özbek, "Bütün Türk spor alemine geçmiş olsun diyorum. Çünkü, bundan önce de TFF'ye yapılan bir saldırı var. peşinden Galatasaray Adası'na yapılan saldırı. Şimdi bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Özellikle Türk spor basınında yapılan bazı özensiz haberlerin, işleri nereye getirebileceği konusunda dikkat çekmek istiyorum. Lütfen, haberleri yaparken dikkatli olalım. Azmettirici olmaktan uzak duralım, dün TFF bugün Galatasaray Adası. Demek ki kişilerin Türk sporuyla sorunları var. Bu şekilde çözmeye çalışıyorlarsa böyle muvaffak olabileceklerini zannetmiyorum. Tekrar söylüyorum, basında yapılan haberlerin çok özenli olması lazım. Bugün basındaki haberlerin sonucunda da buradaki saldırı oldu. Bütün Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'na ve Türk futbol ailesine de geçmiş olsun. Bu olayın iyi irdelenmesi lazım. Daha dikkatli olunması gerekiyor" diye konuştu.

Polisin gerekli incelemeleri yaptığını ve sonuçlarını beklediklerine ifade eden Özbek, "Can kaybı olmadı ama olmamış olması bizim dikkatli davranmamızı, dikkatli haber yapmamızı engellemiyor. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Herkesin bu konudan ders çıkarttığını düşünüyorum. Herkes dikkatli olsun, basın da dikkatli olsun. Çünkü, bu peşin sıra devam ederse işimiz zor. Emniyet geldi, gerekli incelemeleri yaptı, sonucunu bekliyoruz. İnşallah bu son olur. Hepimiz dikkatli olalım. Söylediğimize, yazdığımıza dikkat edelim. Burası bizim vatanımız. Türk sporu, bizim sporumuz. Onu hepimizin koruması gerekiyor. Bütün Galatasaraylılara tekrardan geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.