Dursun Özbek: "Derbinin bizlere yakışan şekilde ve dostluk içinde olmasını istiyorum"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de oynayacakları Fenerbahçe derbisinin kendilerine yakışan şekilde, sakatlığın olmadığı ve dostluk içinde geçmesini istediğini söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta düzenlenen sponsorluk anlaşmasının imza töreninde gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe derbisine hazırlandıklarını söyleyen Özbek, "Türkiye ve dünyada büyük bir ilgiyle izlenen derbi olacak. Her şeyden evvel bu derbinin bizlere yakışan, ülkemize yakışan, sakatlığın olmadığı, dostluk içinde olmasını istiyorum. Atanacak hakem konusu, federasyonun işi. Konunun ciddiyeti bütün dünyada izlenen derbi olmasından dolayı gerekli atamayı yapacağına inanıyorum. Geçtiğimiz kaotik günlerdeki tartışmalara sebebiyet vermeyecek bir yönetim tarzı sergilemesini arzu ediyorum. Hakem hataları dünyada her yerde oluyor. Salı günü oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçında da çok büyük bir hakem hatasıyla karşılaştık. Mümkün olduğu kadar az, mümkün olduğu kadar toplumların kabul edebileceği hataları görelim. Hem VAR'ın hem de hakemin gerekli itinayı göstermesini istiyorum. Türk futbol taraftarına ve dünyaya güzel bir maç izleteceğimizin kanaatindeyim. Güzel bir maç olacak" cümlelerine yer verdi.

"Örnekleri var, federasyonun onun dışında bir uygulamaya gideceğini düşünmüyorum"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un, Çaykur Rizespor maçında yaptığı hareketten dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesinin hatırlatılması üzerine Başkan Özbek, "O federasyonun işi. Daha önce benzer uygulamalar zaten vardı. Federasyon tüm bunların ışığında bütün bunları dikkate alarak değerlendirecektir. Örnekleri var, onun dışında bir uygulamaya gideceğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

"Şampiyonlar Ligi'nde hiç beklediğimiz bir yenilgi aldık"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise karşısında beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını ifade eden sarı-kırmızılıların başkanı, sözlerine şöyle devam etti:

"Hesabımız öyle değildi. Maçı izleyeneler görmüştür, buradaki alınan neticeyi etkileyen bazı parametreler var. Bunların başında özellikle milli maçlara verilen aradan sonraki takımların başına gelen sakatlık süreçleri etkili olmuştur. Galatasaray'ın mevcut kadrosundaki çok sayıda milli oyuncu olması, bunların milli maçları var. Lig ve kupayı dahil ettiğimiz zaman sezon boyunca 70 maç civarında oynuyorlar. Bunun getirdiği yorulmalar ve sakatlıklar etkili oluyor. Galatasaray da bundan büyük ölçüde nasibini almış vaziyette. Geçen salı akşamı maçı etkileyen faktörlerden biri, sakatlıklar. Önemli faktörlerden biri de hakemin verdiği kararlardı. Maçtan sonra daha net izleyerek verilen kararların neticeye etki ettiği çok net, çok açık bir şekilde görülüyor. Uygulanmayan ikinci bir sarı kart var. Üçüncü bir husus da ülkemizin futbolun başına gelmiş belalardan biri olan bahis uygulaması. Federasyonun, bahisle futbolculara uyguladığı cezaların da etkisi olmuştur. Kadromuzdaki önemli oyunculardan bazıları bu cezaya muhatap olmuştur. Bu faktörlerin mağlubiyetimize bir sebebiyet teşkil etsin diye söylemiyorum. Bunların da etkisi olmuştur. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 hedefimiz vardı. Bu hedefimizden sapmış değiliz. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı en yüksek seviyeye kadar taşıyacağız. Hiç kimse bundan endişe etmesin. Önümüzde 3 maç var. Bu 3 maçta da gereken puanları toplamayı hedefliyoruz. Takımıma güveniyorum. Şampiyonlar Ligi'nde arzuladığımız yere taşıyacaklardır."

"Toplumu germeye gerek yok"

Derbi atmosferinin geçtiğimiz yıllara göre sakin geçtiğini ve böyle de olması gerektiğini vurgulayan Dursun Özbek, "Toplumu germeye gerek yok. Neticede uzun lig maratonunun bir maçı. Daha çok uzun yol var. Gerginlik olmaması toplumsal açıdan çok iyi bir şey. İki büyük kulüp, taraftar kitlelerini etkiliyor. Toplumsal gerginlik haline geliyor. Buna hiç gerek yok. Bu seviyede kalması sevindirici. İnşallah böyle devam eder. Bizim davranış şeklimize bu şekilde ve bunu da sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"Sessiz ama çok nitelikli bir çalışmayla transfer dönemine hazırlanıyoruz"

Transfer dönemi için çalışmalarının sürdüğünü aktaran Özbek, "Ara transfer dönemine az zaman kaldı. Konuyu hocamızla, teknik ekibimizle yönetim kuruluyla beraber zaten her gün tartışıyoruz. Scout ekibimizle de çalışmalarımız devam ediyor. Devre arasına kadar herhangi bir açıklama yapmayı düşünmüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu bir transfer dönemidir. Bu dönemde yapılan açıklamalar zaman zaman kulübün aleyhine işleyen açıklamalar olduğu için sessiz ama çok nitelikli bir çalışmayla transfer dönemine hazırlanıyoruz. Hocamın talebi çerçevesinde, teknik ekibimizin gördüğü eksiklikleri yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Toplumu germeden, kutuplaştırmadan bir performansı sergilemek asil görevimiz"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ı daha önceden tanığını da belirten Başkan Özbek, "Türkiye'de 86 milyon vatandaşın hepsi futbolla ilgili. Herkesin bir görüşü var, tuttuğu bir takım var. Herkesin maçlardan sonra yaptığı yorumlar var. Aynı ailenin paydaşlarıyız. Bizim sergilediğimiz tavırlar, duruşlar 86 milyonu da etkiliyor. Onun için geçmişteki bazı uygulamalardan, bazı durumlardan ders çıkarmak bizlerin görevi olduğunu düşünüyorum. Toplumu germeden, kutuplaştırmadan, futbol ailesini üzmeden herkesin memnun olacağı bir performansı sergilemek bizim asil görevimiz. Böyle devam etmesini diliyorum. Bütün kulüp yöneticilerinin de benzer şekilde düşündüğünü düşünüyorum. Bizim amacımız Türk futbolseverlere iyi performans izletmek ve asıl hedefimiz Avrupa'da başarılı olmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın misyonumuz bu. Kurucumuz Ali Sami Yen Bey'in koyduğu hedef bu, 'Yabancı takımları yenmek'. Bütün takımlarımızın ona odaklanmasını diliyorum. Avrupa kupalarında 3 takımın başarılı bir şekilde gidiyor. İnşallah takım olarak Avrupa başarısını en iyi seviyede tamamlarız. Herkesin benzer hedefi koyup, özellikle gerginliğe sebebiyet vermeyecek açıklamalar ve topluma verilen mesajların bu yönde olması da en büyük arzum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL