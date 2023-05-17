- Dursun Özbek : "Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olmak, en çok Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'a yakışacaktır"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyon olmayı sonuna kadar hak ettiklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olmak, en çok Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'a yakışacaktır" dedi.

Galatasaray divan kurulu mayıs ayı olağan toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılıyor. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugün 17 Mayıs. Kulübümüzün tarihi açısından önemli bir gün. Bundan 23 yıl önce Galatasaray, Avrupa'da tarih yazarak, UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi. Başta dönemin başkanı Faruk Süren, Fatih hocamız, teknik ekibimiz, oyuncularımız, taraftarlarımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türk futbol tarihinin kulüpler bazındaki en büyük başarısıdır. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray" diye konuştu.

"Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olmak, en çok Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'a yakışacaktır"

Seçildikleri günden bu yana 11 ay geçtiğini ifade eden Özbek, "Verdiğimiz sözlerin hepsini teker teker tutuyoruz. Futbol takımımız geçen sezonu 13. sırada bitirmişti. Şampiyonluk adayı haline getirmek öncelikli hedefimizdi. Takımımızı çok daha değerli ve rekabetçi hale getirdik. Sporcularımıza özellikle Avrupa kulüplerinden gösterilen ilgi, takımımın kıymetinin ne kadar arttığının önemli göstergesidir. Sezonun bitmesine az kaldı. Dün akşam da kazandık. Şu anda lideriz. Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olmak, en çok Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'a yakışacaktır. Takımımız şampiyon olmayı sonuna kadar hak etti ve şampiyon olacaktır. Tüm branşlarda rekabetçi olmak adına yatırımlar yaptı ve yapmaya devam ediyoruz. Finansal açıdan zor olan dönemde bu yatırımlar yapmak kolay değil. Bizi bu zor günlerden kurtaracak planımız, projelerimiz ve programlarımız var" şeklinde konuştu.

"Bazı kesimler konuyla kıskançlık seviyesinde ilgili"

Yapılan projelerin son durumları hakkında konuşan Başkan Özbek, "Mecidiyeköy'deki binamızı rezidans olarak dönüştürdük. Yasal sürecini tamamladık. Satışı için genel kurulda sizden yetki aldık ve devam ediyoruz. Özellikle rezidansların dışında ticari alanlarımıza talep çok büyük. Onun için ekonomik piyasanın biraz netleşmesini, ona göre fiyatlandırma için bekliyoruz. Mecidiyeköy'den bize yaklaşık 1.5 milyar TL'lik fon geliyor. Bu fonunun bir kısmını Florya'da bize ait olmayan arazinin alınması için kullanıyoruz. Mecidiyeköy'den gelen paraya dokunmadan bloke hesapta duruyor. Bu biriken miktar tamamen bize kredide eden bankanın kontrolünde olmak şartıyla öncelikle bu 1 milyar 85 milyon TL tasviye edildikten sonra geri kalan bakiyesi kulübün kullanımına verilecek. Önceliğimiz borcumuzu ödemek. 6-7 sene Florya'nın yeni bir yere taşınmasını için hareket etmiştik. Daha modern daha günümüze uygun şekle getirmek üzere Kemerburgaz'da inşaata başladık, ruhsatını aldık. İnşaat devam ediyor. 19 Mayıs günü yaptığımız projeyi, siz anlatmak üzere orada buluşacağız. Florya'daki tesisleri 40 sene evvel yapılmış. Galatasaray'a yakışmıyor. Kemerburgaz tesislerini açmak zorundayız. Florya'daki arazi 20 dönümü kulübün tapulu malı, 40 dönümü de satın aldık. Ruhsat müracaatı için, Kemerburgaz'ın bir an evvel taşınılması lazım. Ekonomik değerini defalarca ifade ettim. Bazı kesimler konuyla kıskançlık seviyesinde ilgili. Hemen stadımızdan Cendere'ye inen 60 dönüm arsa var. 49 yıllık kullanımı Galatasaray'a verildi. Galatasaray'ın önümüzdeki yıllara hizmet edebilmesi için bütün yerleşkelerimizi bir araya toplayalım dedik. Riva'daki proje devam ediyor. 130 tane bize ait villa kaldı. Fiyatlar yukarı gidiyor. Büyükçekmece'de de çok güzel arazimiz var. Orayla ilgili plan çalışmalarını yaptık" açıklamasında bulundu.

"Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmayı planlıyoruz"

Projelerin amacının kulübü borç sarmalından kurtulmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Dursun Özbek, "İlk aşamada Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmayı planlıyoruz. Kulübümüzün ayağına pranga olarak duruyor. Bankalar Birliği öncelikle ilgili meselesi borcun bir an evvel tasviyesi. Bankalar Konsorsiyumu ile sözleşmesinde kolay dönemler bitti. Şimdi Bankalar Birliği anlaşmasının zorluğu var. Bankalar Birliği, '1 Haziran'dan itibaren kulübün bütün gelirlerin yüzde 50'sini bu borcun tasviyesi için bana bırakacaksın' diyor. Peki ben hayatımı nasıl sürdüreceğim. Biz imza atılan her anlaşmanın gereğini yaparız. Bunun için kulübün kulübün kendi esas faaliyetlerinin oluşturduğu gelirlerin hem sportif faaliyetlerini sürdürmesi ve hem de yüzde 50'sini geçmişte yapılan borcun tasviyesi için yapılması mümkün değil. Eğer bu projeleri hayata geçirmeseydik, bu mümkün değildi. Bu durum, Ali Sami Yen ağabeyimizin bize gösterdiği yolla uyuşmuyor. Yılda yaklaşık 400 milyon TL faiz ödememiz var. Bu ekonomik koşulların değişmesiyle beraber nereye gideceğini hesaplayın" ifadelerini kullandı.

Futbol takımı kombinelerine sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Özbek, "Futbol takımımızın artan başarısıyla kombinelerin yenilenmesinde büyük talep oldu. Geçen sene 11 bin yenilen kombine vardı. Bu sene 26 bin ile kapattık. Tüm bu gelirler, önümüzdeki döneme pozitif şekilde yansıyacak. Taraftarlarımıza büyük teşekkür gönderiyorum" dedi.

Dursun Özbek, 10 Haziran'da yapılacak tüzük tadil genel kurul için üyelere çağrıda bulunarak, "Öncelikli amacımız yeni spor yasası ve kulübümüze bağlı şirketlerle uyum sağlamak amacıyla yapılması planlanan değişiklikleri gerçekleştirmek. Tüm üyelerimizin 10 Haziran'daki genel kurula katılmalarını rica ediyorum. Artık bu değişiklikleri yasa uyum açısından yapmamız gerekiyor. Burada sizin desteğiniz çok önemli" şeklinde konuştu.