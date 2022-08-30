Dursun Özbek: 'Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'dır'

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda konuştu. "Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'dır" diyen Özbek, takımın da günden güne daha iyi olacağını belirterek "Mayıslar bizimdir" ifadelerini kullandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası'nda özel bir resepsiyon düzenledi. Üyelerle bir araya gelen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, resepsiyonda bir konuşma gerçekleştirdi. Bugünün Türk ulusu için çok önemli bir gün olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Özbek, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı. Tam 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının önderliğinde Türk milleti tek yürek oldu ve vatanın bağımsızlığı için en önemli zaferi kazandılar. 30 Ağustos sadece kazanılmış bir savaş değildir. 30 Ağustos bu milletin birlik olduğunda neler yapabileceğinin kanıtıdır. Biz Galatasaraylılar olarak bu iradeyi kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarının dediği gibi, hedefimiz Türk olmayan takımları yenmek diyerek yaşatıyoruz. Birlik ve beraberliğin getirdiği çok önemli şeyler var. Şu anda adamızdayız. Biz aynı zamanda mali bağımsızlığımızı kazanmamız için burada hep beraberiz ve bu savaşı birlikte veriyoruz. 30 Ağustos, Türk milletinin bağımsızlık ruhudur. Galatasaraylılar olarak cumhuriyetimizin kurulduğu günden bugüne kadar vatanımıza hizmet etmek için buradayız. Bu bayrağı layığıyla taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Türk milletin şanlı tarihinde birçok zafer bu şekilde inanarak kazanılmıştır. Biz de aynı inançla daha büyük zaferler için çalışıyoruz. Galatasaray şanlı geçmişiyle Cumhuriyet tarihinin en önemli spor kulübüdür, Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'dır. Galatasaray'ı daha büyük başarılara ulaştıracağız" dedi.

"Mayıslar bizimdir"

30 Ağustos mesajlarını sürdüren Dursun Özbek, "Gazi Mustafa Kemal'in izinde, onun ilke ve hedeflerini gelecek kuşaklara aktaracağız. Bu vesileyle O'nu ve çok değerli silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle bir kez daha anıyorum. Bu önemli günü kutlamak için Kalamış'tan yola çıkıp adamıza geldik. Tam bir birlik ve beraberlik içindeyiz. Buradaki herkesin yüzü gülüyor. Bu birlik ve beraberlik sadece milletimiz için değil Galatasaray için de çok önemli. Özellikle bir kardeşime teşekkür etmek istiyoruz. Eray Yazgan çok kısa sürede buradaki organizasyonu tertip etti. Yine 100 yıllara diyerek kutlamalarımızın artık 100. yıllara özel değil, her yıl bu şekilde yapılacağını söylüyorum. Yaşasın Galatasaray, ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.

Resepsiyondaki konuşmasının ardından basın mensuplarına ayrı bir açıklama daha yapan Dursun Özbek, takımın durumundan memnun olduklarını belirterek, "4 hafta geride kaldı. Son maçta oynanan futboldan memnunduk. Takımda tabii ki bazı uyumsuz noktalar var ancak bunlar da giderilecektir. Okan hocamız önderliğinde şampiyonluğun en güçlü adayı Galatasaray'dır. Mayıslar bizimdir" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL