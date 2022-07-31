Dursun Özbek: Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray'dır

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, " Galatasaray, şanlı tarihiyle; fikri hür, vicdanı hür duruşuyla; eşi benzeri olmayan başarılarıyla Cumhuriyetimizin en değerli spor kulübü olmuştur ve olmaya devam edecektir. Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray'dır" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın geleceğine dair önemli kararlar almak üzere bir arada olduklarını dile getiren Dursun Özbek, "Tüm üyelerimize zamanlarını ayırıp, genel kurulumuza katıldıkları için bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Son olarak Galatasaraylıların birlik içerisinde olmalarının gerektiğini söyleyen Özbek, "Bugün sizden yetki istediğimiz konuların hepsinin üzerinde detaylı bir şekilde çalışıldı, tüm hesapları yapıldı. Üzerimizdeki borç ve faiz yükünün azaltılmasının yanında yarına daha güçlü bir Galatasaray bırakmak için de bu projelerin gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Sevgili arkadaşlar, bu projelerden daha önemlisi de bizim tüm Galatasaraylılar olarak birlik olmamız. Galatasaray'ı daha iyi günlere ulaştıracaksak, bunu hep birlikte çalışarak başaracağız. Bunun için, sizin desteğinize her zaman ihtiyacımız var. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" İfadelerini kullandı.