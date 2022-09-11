- Dursun Özbek: "Çok az bir süre sonra daha da iyi olacağız" Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Seyir zevki yüksek bir Galatasaray izleteceğiz" Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 3-2 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından takımın tam formuna kavuşması için çok az bir süre kaldığını söyleyerek,...

- Dursun Özbek : "Çok az bir süre sonra daha da iyi olacağız"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek :

"Seyir zevki yüksek bir Galatasaray izleteceğiz"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 3-2 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından takımın tam formuna kavuşması için çok az bir süre kaldığını söyleyerek, "Seyir zevki yüksek bir Galatasaray izleteceğiz" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ve takımın çok iyi oynadığını ifade ederek sözlerine başlayan Dursun Özbek, "Daha çok gol atan bir Galatasaray izleyeceğiz. Bugün de bunun emareleri görüldü. Oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Güzel bir Galatasaray olacak bu sene" dedi. Ligin uzun bir maraton olduğunu da sözlerine ekleyen Özbek, "Lig uzun bir maraton ve daha başındayız. Şu anda şampiyonluk konuşmak yanlış olur. Yaklaşık 26 tane oyuncu takımdan ayrıldı ve 13 yeni oyuncu geldi. Yeni bir takım hüviyetindeyiz. Takımın birbirine alışması kısa bir süre alacaktır. Bu süre zarfında da iyi futbol izlettirmek istiyoruz. Tam randıman alındığı zaman bambaşka bir Galatasaray izleneceğini vaat ediyorum" açıklamalarında bulundu.

"Yusuf ve Rashica fırtına gibi"

Oyuna sonradan dahil olan yeni transferler Yusuf Demir ve Rashica hakkında da konuşan Dursun Özbek, "Fırtına gibi iki oyuncu. Önümüzde yarım saat daha olsa, 2-3 gol daha olurdu diye düşünüyorum. Çok iyi oyuncular, Galatasaray'a yakışan oyuncular. Önümüzdeki günlerde onları da izleme fırsatını bulacağız. Özellikle Yusuf'u çok beğendim. Rashica da öyleydi. Kanatlarda çok iyilerdi. Takımın hepsi çok iyiydi. Birbirinden ayırmak yanlış olur. 3 puan aldık, önümüzdeki Cuma gününe kadar tadını çıkarmak lazım. 26 kişi ayrıldı, 13 kişi geldi. Birbirlerine alışmaları ve tam takım olmamız kısa bir süre alacaktır. Kısa süre sonra çok daha formda, seyir zevki yüksek bir Galatasaray izleteceğiz" dedi. "Bu kadroyla Avrupa'da olmak ister miydiniz?" sorusunu da yanıtlayan Özbek, "Avrupa Kupaları'nda olmayı kim istemez. Galatasaray bir Avrupa takımıdır. Avrupa'da Türkiye'nin en başarılı ve en büyük temsilcisi Galatasaray'dır. Galatasaray'ın her zaman Avrupa'da olması gerekir. Özellikle Cumhuriyetin 100. yılında Avrupa'da olmak için elinden geleni yapacaktır. Galatasaray Avrupa'dır Galatasaray Avrupalıdır" diyerek devam etti. Yapılan transferlerin maliyetiyle ilgili olarak yarın kulüp kanalından açıklamalarda bulunacağını da sözlerine ekleyen Özbek, "Mali açıdan Galatasaray'ı zor durumda bırakacak bir tablo oluştu mu?" sorusuna da "Hayır, biz öyle bir şey yapmayız" yanıtını verdi ve sözlerini tamamladı.