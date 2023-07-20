Dursun Özbek: 20 seneden beri neredeydiniz?

"Türk futbolunu kaosa sokmanın, suni tartışma ortamlarının oluşturulmasının 5 kuruşluk fayda getirmeyeceği kanaatindeyim"

"Tarih tekerrürden ibarettir"

Erden Timur : Icardi, eşinin testlerinin ardından gelecek

OLGUCAN KALKAN - SERHAN TÜRK / İSTANBUL,- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin 1959 senesi öncesinde alınan şampiyonlukların araştırılması için komisyon kurmasıyla ilgili, "Kimse varılan kararın değiştirilmesiyle ilgili düşünceye girmesin. TFF'nin aldığı karar son derece yanlış, geçmişini inkar eden ve hukuksuz. Bununla ilgili Tahkim Kuruluna gideceğiz" dedi.

ERDEN TİMUR: HEDEFİMİZ AVRUPA'DA İLK 10 TAKIMI ARASINA GİRMEK

"Bir oyuncu Galatasaray'a yazılıyorsa diyorum ki 'Acaba rakip takıma mı gidecek?' Çünkü hiç bilmediğimiz oyuncular bize yazılıyor. Hiç görüşmediğimiz oyuncularla ilgili çıkıp menajerleri adına açıklama yapıyorlar. Sebastian Szymanski ile ilgilide de yaptılar. 15 defa aramışım ben güya. Öyle bir şey olmadığını adamların menajeri resmi olarak düzeltiyor. Benim mesajlarım var, 'Bizim bu maaş seviyelerine çıkamayacağımız için size hayırlı olsun' diye. İyi oyuncuya bonservis verirsiniz ama yüksek maaş verdiğinizde onu yüksek maaşla bonservisiyle satmanız da çok zor. Bu genelde oluyor herkesi bu anlamda farkındalığa davet ediyorum. Bir oyuncu Galatasaray'a geliyor diye yazılıyorsa oyuncu bir sonraki gün hangi takıma gidecekse o yazdırıyordur. Bunu da artık belli etmeden yapmalarını rica ediyorum. Bu kadar da belli edilmesin."