Durgunsu Uluslararası Bratislava Yarışları - Haberler

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Durgunsu Uluslararası Bratislava Yarışları

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
Durgunsu Uluslararası Bratislava Yarışları

Slovakya'da düzenlenen Durgunsu Uluslararası Bratislava Yarışları'nda milli sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Slovakya'da düzenlenen Durgunsu Uluslararası Bratislava Yarışları'nda milli sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taha Erkam Usta K1 1000 metre bireyselde ve K2 500 metre yarışlarında Muhammet Emin Sulak ile birlikte 2 altın madalya elde etti.

K2 yarışlarında 1000 metre yarışlarında yine Taha Erkam Usta-Muhammet Emin Sulak ikilisi ile C2 200 metre yarışlarında Resül Aydın-Serhat Seven ekibi 2 gümüş madalya kazandı.

K1 1000 metre yarışlarında Taha Erkam Usta ile C1 200 metre yarışlarında mücadele eden Resül Aydın da 2 bronz madalya elde etti.

Öte yandan Taha Erkam Usta, organizasyonun en iyi performans gösteren 3'üncü sporcu seçildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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