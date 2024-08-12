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Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de Son Buldu

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Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, yarışların tamamlanmasının ardından kupa töreniyle sona erdi. Şampiyonada dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, yarışların tamamlanmasının ardından kupa töreniyle sona erdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle organize edilen, Odunpazarı ilçesindeki Sarısungur Göleti'nde düzenlenen şampiyonaya, 36 kulüpten 361 sporcu katıldı.

İlk gün 1000 metre, ikinci gün ise 500 metre yarışlarının yapıldığı şampiyonanın son gününde 200 metre yarışları gerçekleştirildi.

Organizasyonda 30 kategoride dereceye giren sporculara madalyaları ile kulüplere kupaları, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Özen, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Şampiyonada takımlar sıralaması şu şekilde oluştu:

Erkekler

1. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

2. Şişecam Spor Kulübü

3. Çarşamba Belediyesi Spor Kulübü

Kadınlar

1. Şişecam Spor Kulübü

2. Gündoğdu Su Sporları Kulübü

3. Sarıçam Belediye Spor Kulübü

Kaynak: AA / Spor

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