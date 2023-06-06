Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda İlk Gün Yarışları Tamamlandı

Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda ilk gün müsabakaları sona erdi.

Odunpazarı ilçesi Mamuca mevkisindeki Sarısungur Göleti'nde 3 gün sürecek yarışlara, Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının da bulunduğu 29 takımdan 283 sporcu katılıyor.

Gün boyu yarışların devam ettiği gölette, Gençler Erkek K1 1000 metre kategorisinde Şişecam Spor Kulübünden Ergün Vatan Baydemir, Büyükler ve U23 Erkek K11000 metre kategorisinde Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden Mustafa Özmen, Büyükler ve U23 Kadın K1 1000 metre kategorisinde Rize Gençlik ve Spor Kulübünden Buse Bursalı, Büyükler ve U23 Erkek C1 1000 metre kategorisinde Bedirhan Çıktay, Gençler Erkek K2 1000 metre kategorisinde Şişecam Spor Kulübünden Naci Oğuzhan Baydemir ve Oğuzhan Baydemir çifti birincilik elde etti.

Yıldızlar Erkek K1 1000 metre kategorisinde Çarşamba Belediye Spor Kulübünden Berkay Soycan, Gençler Kadın K1 1000 metre kategorisinde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Simge Kaya, Yıldızlar Erkek C1 1000 metre kategorisinde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Ömer Kantar, Minikler Erkek K1 1000 metre kategorisinde Çarşamba Belediyespor Kulübünden Muharrem Soycan, Yıldızlar Erkek K2 1000 metre kategorisinde Çarşamba Belediyespor Kulübünden Berkay Soycan ve Berkay İnceci çifti ve Yıldızlar Kadın K1 1000 metre kategorisinde Işılsu Karvan yarışı rakiplerinin önünde bitirdi.

Yarışlar, 8 Haziran Perşembe günü düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.