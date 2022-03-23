Durgunsu Kano Milli Takımı, Shantarovich'e emanet
AA - Musa Samur - Spor
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Türkiye Kano Federasyonu, Durgunsu Kano Milli Takımı'nın antrenörlüğü için Belaruslu Andrey Shantarovich ile anlaştı.
Türkiye Kano Federasyonu, Durgunsu Kano Milli Takımı'nın antrenörlüğü için Belaruslu Andrey Shantarovich ile anlaştı.
Federasyon başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Shantarovich ile 3 yıllığına anlaşma sağladıklarını söyledi.
Belarus Kayak ve Kano Milli Takımlarının danışmanlığını yapan Shantarovich, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Kazakistan'ın başantrenörlük görevini üstlendi.
AA / Musa Samur - Spor