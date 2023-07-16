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Duran Tadic, İstanbul'a geldi

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Fenerbahçe, Ajax ile yollarını ayıran 34 yaşındaki Sırp oyuncu Dusan Tadic'in sarı-lacivertli kulüple transfer görüşmeleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldiğini açıkladı.

- Duran Tadic, İstanbul'a geldi

İSTANBUL - Fenerbahçe, Ajax ile yollarını ayıran 34 yaşındaki Sırp oyuncu Dusan Tadic'in sarı-lacivertli kulüple transfer görüşmeleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncu Dusan Tadic, gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. Sırp oyuncunun yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe AFC Ajax İstanbul Spor Haberler

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