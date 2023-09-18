Duplantis ve Tsegay Dünya Rekoru Kırdı

İsveçli Armand Duplantis ve Etiyopyalı Gudaf Tsegay, Elmas Lig organizasyonunda dünya rekoru kırarak tarihe geçti. Duplantis sırıkla atlamada 6,23 metrelik derecesiyle kendi rekorunu geliştirirken, Tsegay 5 bin metrede 14.00.21'lik süresiyle yeni bir rekor kırdı.