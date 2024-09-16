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Dünyayı Turlayan En Genç Türk Yelkenci: Ezgim Mıstıkoğlu

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Yarışarak dünyayı turlayan en genç Türk yelkenci Ezgim Mıstıkoğlu, Ankara Yelken Kulübü'nde deneyimlerini paylaştı. Genç sporcularla bir araya gelerek yelken branşına nasıl başladığını ve okyanusta yaşadığı anıları anlattı.

Yarışarak dünyayı turlayan en genç Türk yelkenci Ezgim Mıstıkoğlu, Ankara Yelken Kulübü'nde (AYK) deneyimlerini anlattı.

AYK'den yapılan açıklamaya göre Ezgim, AYK Gölbaşı'nda Tesisleri'nde sporcularla bir araya gelerek branşa başlama hikayesi ve yarış boyunca okyanusta yaşadıklarını paylaştı.

Genç sporcuların antrenmanına da katılan Ezgim, Ankara'da güzel koşullarda yelken yapabilme imkanının bulunmasına çok sevindiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

ankara Yaşam Spor

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