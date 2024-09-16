Yarışarak dünyayı turlayan en genç Türk yelkenci Ezgim Mıstıkoğlu, Ankara Yelken Kulübü'nde (AYK) deneyimlerini anlattı.

AYK'den yapılan açıklamaya göre Ezgim, AYK Gölbaşı'nda Tesisleri'nde sporcularla bir araya gelerek branşa başlama hikayesi ve yarış boyunca okyanusta yaşadıklarını paylaştı.

Genç sporcuların antrenmanına da katılan Ezgim, Ankara'da güzel koşullarda yelken yapabilme imkanının bulunmasına çok sevindiğini ifade etti.