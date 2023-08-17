Dünyanın kıtalararası tek triatlon yarışması Oral-B Challenge İstanbul

Dünyanın kıtalararası tek triatlon yarışması olan Oral-B Challenge İstanbul, 3 Eylül Pazar günü Beykoz'da düzenlenecek. Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, P&G Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Nesli Şenoğlu Kılıçal, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın katıldığı basın toplantısında yapılan açıklamalara göre, kayıtların 24 Ağustos'ta sona ereceği ve 18 ülkeden 180'e yakın yabancı sporcunun katılacağı belirtildi. Ayrıca, bu yılki yarışın kontenjanının 1000 sporcuyla sınırlanacağı ifade edildi.

Dünyanın kıtalararası tek triatlon yarışması olan Oral-B Challenge İstanbul, 3 Eylül Pazar günü Beykoz'da düzenlenecek.

Feriye'de düzenlenen organizasyonun basın toplantısına Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, P&G Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Nesli Şenoğlu Kılıçal, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın katıldı.

Toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, bu yarışı Challenge Family ile beraber düzenlediklerini belirterek, "İstanbul'a yakışır bir organizasyon düzenlemek istiyoruz. Kayıtlar 24 Ağustos'ta sona erecek. 18 ülkeden 180'e yakın yabancı sporcu geliyor. Biz sayının 250'yi geçeceğini düşünüyoruz. Bu sene 1000 sporcuyla da yarışın kontenjanını sınırlayacağız." ifadelerini kullandı.

P&G Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Nesli Şenoğlu Kılıçal ise kıtalararası bir organizasyon olması sebebiyle bu yarışın çok özel olduğunu dile getirerek, "Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanıyoruz. Toplumların ilerlemesi için spor çok önemli. Biz de bu yüzden birçok spor branşına destek olmaya devam ediyoruz. Triatlon da çok zor bir branş. İnsanlar bu sporla kendi potansiyellerini çok zorluyorlar. Bu sebepten dolayı da triatlonun bizim markamıza uygun olduğunu düşündük." diye konuştu.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, bu yarışla toplumda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Spor, insanların sağlıklı ve mutlu olmasını sağlıyor. Bu yüzden bu tarz organizasyonları çok önemsiyoruz. Aynı zamanda gençler, spor sayesinde zararlı alışkanlıklardan uzak duruyor. Bundan dolayı da biz, sporun her alanında varız ve var olmaya da devam edeceğiz." dedi.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, boğazda bu tarz bir etkinliğin hayata geçirilmesinin çok zor olduğunu belirterek, "Gerçekten de çok anlamlı bir organizasyon. Ben inanıyorum ki bu yarış, önümüzdeki yıllarda tüm dünyada bilinecek. Ben, bu seneki organizasyonun da herkes tarafından heyecanla izleneceğini düşünüyorum. Sporun şehri İstanbul'da bu tarz organizasyonlara yer vermek çok önemli. Bu etkinliklerle beraber şehirde spor turizminin gelişeceğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.