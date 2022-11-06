Dünyanın en güçlü adamlarının tonlarca ağırlıktaki tır çekme yarışı nefesleri kesti Spor Haberleri - Dünyanın en güçlü adamlarının tonlarca ağırlıktaki tır çekme yarışı nefesleri kesti Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı MLO Strongman Champions League Dünya Finalleri ikinci gününde yarışmacılar tonlarca ağırlığa sahip tır çekme yarışı... - Dünyanın en güçlü adamlarının tonlarca ağırlıktaki tır çekme yarışı nefesleri kesti ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı MLO Strongman Champions League Dünya Finalleri ikinci gününde yarışmacılar tonlarca ağırlığa sahip tır çekme yarışı izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Tüm dünyada ilgiyle izlenen MLO Strongman Champions League Dünya Serisi Finalleri, ikinci gün yarışları Alanya Şelale Meydanında başladı. 12 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışın ikinci gününde sporcular; tonlarca ağırlığa sahip tırı halat yardımıyla çekti. 12 sporcunun tırı çekme yarışını onlarca yerli ve yabancı seyirci heyecanla izledi. Tır çekme yarışının ardından yarışmacılar 330 kilogram ağırlığı kaldırarak çember çizdi. Yarışmalar araç kaldırma ve araca kum torbası yükleme yarışlarıyla devam ediyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Antalya Alanya Dünya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Dünyanın en güçlü adamlarının tonlarca ağırlıktaki tır çekme yarışı nefesleri kesti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.