Dünyanın en güçlü adamlarının 130 kiloluk mermer blok kaldırma yarışı nefes kesti

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde düzenlenen dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı MLO Strongman Champions League (SCL) Dünya Finalleri dünyaca ünlü plajda başladı. Sporcular: 100, 110, 120, 130 kiloluk mermer blok kaldırma yarışı nefes kesti.

Tüm dünyada ilgiyle izlenen MLO Strongman Champions League Dünya Serisi Finalleri, Kleopatra Plajı'nda başladı. Alanya'nın ev sahipliğinde 12 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışın ilk gününde sporcular; 100, 110, 120, 130 kiloluk mermer blok kaldırararak kıyasıya mücadele etti. Yoğun ilgi ile takip edilen yarışlarda sporcular mermer blokları bir bir kaldırmaya çalıştı. Sporcuların bir kısmı 4 farklı ağırlığa sahip mermer blokları kaldırırken, bazı sporcular birkaç ağırlıktan sonra pes etti. Mermer blokları kaldırma yarışının ardından kaya kaldırma yarışlarının ardından ilk gün yarışları sona erecek.

"Burada insanın fiziki sınırlarını zorlayan görsel bir şov sunuyorlar"

Strongman Dünya Finallerinin geçen yıl olduğu gibi bu yılda Alanya'da olduğunu belirten Organizatör Şükrü Cimrin, yarışmaların 2008 yılından itibaren 13 ülkede 16 yarıştan olduğunu söyledi. Yarışmaların 1 milyar kişiye ulaştığını belirten Cimrin, "117 ülkede televizyonlardan yayınlanıyor. Bu nedenle bizim için önemli bir tanıtım aracı. Bugün çok güzel bir havada dünyanın en güçlü 12 sporcusu bugün ve yarın dünya şampiyonu olmak için yarışacaklar. Bugün mermer blokları kaldırma ve kaya kaldırma yarışlarını gerçekleştiriyoruz. Yarında tır çekme, araç kaldırma ve tekerlek kaldırma yarışlarını yapacağız. Burada insanın fiziki sınırlarını zorlayan görsel bir şov sunuyorlar. Onurluyuz. Dünya finallerini Alanya'da yapıyoruz. 13 ülkenin son ayağı Türkiye'de" dedi. - ANTALYA