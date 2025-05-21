Dünyanın En Genç Büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş İsveç'te Turnuvaya Katılıyor

Dünyanın en genç büyükustası (GM) ünvanına sahip milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'te Uluslararası Tepe Sigeman Satranç Turnuvası'nda mücadele edecek.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Yağız Kaan Erdoğmuş, Malmö kentinde 30. kez düzenlenecek ve elo sıralama puan ortalaması 2 bin 647 olan turnuvada hamle yapacak.

Turnuva 26 Mayıs'ta sona erecek.