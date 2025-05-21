Dünyanın En Genç Büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş İsveç'te Turnuvaya Katılıyor

Dünyanın En Genç Büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş İsveç'te Turnuvaya Katılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en genç büyükustası unvanına sahip olan milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'te gerçekleştirilecek Uluslararası Tepe Sigeman Satranç Turnuvası'nda mücadele edecek. Turnuva, 30. kez düzenleniyor ve 26 Mayıs'ta sona erecek.

Dünyanın en genç büyükustası (GM) ünvanına sahip milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'te Uluslararası Tepe Sigeman Satranç Turnuvası'nda mücadele edecek.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Yağız Kaan Erdoğmuş, Malmö kentinde 30. kez düzenlenecek ve elo sıralama puan ortalaması 2 bin 647 olan turnuvada hamle yapacak.

Turnuva 26 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
18 milyon liraya restore edilen dev tapınak bir anda çöktü

18 milyon liraya restore edilen dev tapınak yerle bir oldu
Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş sonra 112'yi aramış

Kardeşine kurşun yağdırdı, daha sonra yaptığıyla pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB, Türkiye Maarif Vakfı'na 6,7 milyara kadar kaynak aktarabilecek

Erdoğan imzaladı, o vakfa 6,7 milyara kadar kaynak aktarılabilecek
Kaya parçasını vadiye fırlatan turiste rekor ceza

3-5 beğeni için yaptığı bu hareketin bedeli ağır oldu
Akdeniz'de gece bu sahillere girenler 557 bin lira ceza ödeyecek

Bu sahillere girenler 557 bin lira ceza ödeyecek
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın objektifine yakalandı

Rıhanna ve sevgilisi, Boran Kuzum'un objektifine yakalandı
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu

Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a suç duyurusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.