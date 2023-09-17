Dünyanın en büyük kıtasında futbol yıldızları mücadele edecek

Asya'nın en büyük futbol turnuvaları olan Şampiyonlar Ligi ve AFC Cup yarın başlıyor. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar gibi yıldızlar şampiyonluk için mücadele edecek.

Dünyanın en büyük kıtasında, futbolun en büyük yıldızlarının mücadelesi yarın başlayacak. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, Sadio Mane, Kante, Fabinho ve Brozovic gibi yıldızlar şampiyonluk için top koşturacak.

Asya'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvaları olan Şampiyonlar Ligi ve AFC Cup, yarın oynanacak grup maçlarıyla başlayacak. Transfer döneminde Avrupa Kıtası'nda yıldız bırakmayan Asya takımları, Türk izleyicilerle buluşuyor.

Suudi Arabistan'ın futbol hamlesiyle gücüne güç katan 4 takımının boy göstereceği Asya Şampiyonlar Ligi izleyenleri her anlamda futbola doyuracak. Birçok otorite tarafından dünyanın en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Ronaldo transferi ile dikkatleri üzerine çeken Al Nassr, yaz transfer döneminde Bayern Munih'ten Mane, Inter'den Brozovic, Manchester City'den Laporte gibi isimleri kadrosuna katarak play-off'lardan katıldığı Asya Şampiyonlar Ligi'nin en ciddi şampiyon adaylarından biri haline geldi. Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'den tanınan Jorge Jesus'un yaptığı ve bu yaz PSG'den Neymar, Mitrovic, Koulibaly, Milinkoviç Saviç, Neves gibi dünyaca ünlü yıldızları renklerine bağlayan Al Hilal, turnuvanın en pahalı takımı olmasının yanında 4 şampiyonlukla Asya Şampiyonlar Ligi'nin en fazla kazanan takımı konumunda bulunuyor.

Benzema, Kante ve Fabinho transferleriyle adını duyuran Al Ittihad ile Türkiye'den tanınan Nwakaeme ve Onyekuru'lu kadrosuyla Al Fayha Suudi Arabistan'ın bir diğer temsilcisi olarak turnuvada mücadele edecek. İran ekipleri Sepahan ve Persepolis ile Katar'dan Al Sadd ve Al Duhail Batı Grubu'nda en büyük beklentilerin olduğu takımlar arasında yer alıyor.

Asya Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Japonya'dan Urawa Red Diamonds'un yer aldığı Doğu Grubu'nda ise Güney Kore'den Ulsan Hyundai ve Jeonbuk güçlü kadrolarıyla dikkat çekerken, Çin'den Wuhan, Avustralya'dan ise Melbourne City turnuvanın iddialı ekipleri olarak ön plana çıkıyor.

Asya'nın iki numaralı kupası AFC Cup'ta ise Avustralya'dan Tacikistan'a, Kuveyt'ten Hindistan'a kadar birçok ülkenin takımları şampiyon olmak için mücadele edecek.

Dünyanın en büyük kıtasında, futbolun en büyük yıldızlarının mücadelesi 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Asya Şampiyonlar Ligi gruplarında 120, AFC Cup gruplarında ise 108 maç canlı yayınla sadece D-Smart'ta ekrana gelecek. - İSTANBUL