Dünyaca ünlü bisikletli gezgin Gürkan Genç, Samsun Bafra'da bisikletsever hayranları ile buluştu

Dünyaca ünlü bisikletli gezgin Gürkan Genç, Samsun Bafra'da bisikletsever hayranları ile bir araya geldi.

"Demir Atlı Adam" lakaplı tur bisikletçisi Gürkan Genç, Karadeniz turu kapsamında Bafra'ya geldi. Bafra'da Türkiye Bisikletliler Derneği Bafra Temsilcisi Hülya Ertekin tarafından karşılanan ünlü gezgin Gürkan Genç, sosyal medya hesabından Bafra'ya geleceğini öğrenen hayranları ile bir araya geldi. Bafra pidesini de tadan Genç, "Karadeniz'de birçok yerde pide yedim, Bafra pidesinin lezzeti bir başka. Çıtır bir pide. Çok beğendim" ifadelerini kullandı.

Hülya Ertekin tarafından Bafra'da ağırlanan ünlü bisikletli gezgin, akşam sohbetinde dünya turlarında başından geçen ve yazılmamış olayları anlattı. Ertekin ise "Gürkan Genç ile tanışmaktan ve onu ağırlamaktan büyük gurur duyduk. Kendisini tekrar görmeyi umuyoruz" dedi.

Gürkan Genç, Bafra-Kavak yolu üzerinden turuna devam etti. - SAMSUN