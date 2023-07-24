Dünya Yüzme Şampiyonası
Spor Haberleri
Japonya'da düzenlenen Dünya Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Berkay Ömer Öğretir, erkekler 100 metre kurbağalamada 8. oldu.
Japonya'da düzenlenen Dünya Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Berkay Ömer Öğretir, erkekler 100 metre kurbağalamada 8. oldu.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Berkay Ömer, Fukuoka kentindeki organizasyonda finalde yüzdü.
Milli sporcu, erkekler 100 metre kurbağalama finalinde 59.79'luk derecesiyle 8. sırada yer aldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor