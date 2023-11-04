Dünya Yıldızlarının Sahne Aldığı Asya Şampiyonlar Ligi'nde Dördüncü Hafta Maçları

Asya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele tüm hızıyla sürüyor. Dünya yıldızlarının sahne aldığı organizasyonun dördüncü hafta maçlarında devler bir üst turu garantilemek adına sahaya çıkıyor. Benzema, Kante ve Fabinho gibi önemli isimleri kadrosunda barındıran Al Ittihad, 6 Kasım Pazartesi saat 15.00'te Air Force Club'ın konuğu olacak. İlk üç maçını kazanan Benzema ve arkadaşları, Spor Smart'tan naklen yayınlanacak karşılaşmayı kazanmaları halinde bir üst turu garantileyecek. Brezilyalı süperstar Neymar'ın sakatlığıyla sarsılan Al Hilal ise Mumbai City deplasmanında moral arıyor. İlk üç maçında 7 puan toplayan Jorge Jesus'un öğrencileri, 6 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'de Mumbai City karşısında oynayacağı kritik müsabaka da Spor Smart'tan ekranlara gelecek.

Ronaldo, Mane, Talisca, Laporte gibi isimlerin formasını giydiği Al Nassr da Asya Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor. İlk üç maçta 9 puanı hanesine yazdıran Al Nassr, 7 Kasım Salı günü saat 21.00'de Al Duhail deplasmanına konuk olacak. Ronaldo ve arkadaşları, Spor Smart'tan naklen yayınlanacak karşılaşmayı kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.