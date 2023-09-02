Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda ikinci olan Utku Kap, Türkiye'yi başarıyla temsil etti ve memleketinde coşkulu bir karşılama töreniyle karşılandı.

- Dünya ikincisi Utku Kap'a memleketinde coşkulu karşılama

DÜZCE - Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda ikinci olan Utku Kap, memleketine döndü. Türkiye'yi başarıyla temsil eden ve turnuvadaki tek madalyanın sahibi minik sporcuya coşkulu karşılama töreni yapıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 28-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na Türkiye Milli Takımı ile katılan ve Dünya 2'ncisi olan sporcu Utku Kap, memleketinde büyük coşku ile karşılandı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından konfeti ve Türk Bayraklarıyla karşılanan Kap'ı milli sporcular ile sporcu velileri de yalnız bırakmadı.

"Çok mutluyum"

Utku Kap karşılamada yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Çok zor bir şampiyondan geldim. Böyle bir karşılamadan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Benim amacım dünya şampiyonluğuydu ama son saniyede şampiyonluk kaçtı. Almış olduğum da güzel bir derece. İnşallah daha iyilerini başaracağım. Hedefim olimpiyat şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu" dedi.

"Maç esnasında kalpten gidiyordum"

Oğlunun maçını izlerken çok heyecanlandığını dile getiren şampiyon sporcunun babası Çetin Kap, "Şampiyonun babası olarak neler hissedebilirim. Zaten maç esnasında kalpten gidiyordum. Tansiyonum yükseldi. Çok büyük bir mutluluk yaşattı bize. Bu yaşadığım mutluluk bana bir ömür boyu yeter. Çok teşekkür ederim ülkemize hayırlı olsun. Bu işin zorluğunu bu işle uğraşanlar daha iyi bilir. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bu gurur bize yeter. Oğlum tekvandonun anavatanı Koreli sporcuyu, kocaman Amerikalı sporcuyu yenerek dünya 2.'si oldu. Bundan sonra daha iyi dereceler alacağına eminim" diye konuştu.

"Şampiyonlar çok zor yetişiyor"

Anne Göksel Kap ise şampiyonların kolay yetişmediğini ifade ederek, "Şampiyonlar çok zor yetişiyor ama sonucu çok güzel. Ben oğlumun maçlarını izleyemedim. Çabuk heyecanlanıyorum. Ancak oğlumun iyi derece yapacağına inanıyordum" şeklinde konuştu.

Dünya ikincisi Utku Kap, otogar mevkiinde karşılandıktan sonra polis eşliğinde yapılan konvoy ile şehir turu atarak Bahçeşehir bölgesindeki evine gitti.