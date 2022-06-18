Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası sona erdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası sona erdi

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası sona erdi

Meksika'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya kazandı.

Meksika'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Leon kentinde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar +81 kiloda mücadele eden Fatma Gül Çevik, koparmada 99, silkmede 120 ve toplamda ise 219 kiloyla 3 gümüş madalya elde etti.

Milli sporculardan Tuana Süren ise silkmede 116, toplamda ise 211 kiloluk derecesiyle 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Meksika'da 145'i kadın 289 sporcunun katıldığı şampiyonada milli sporcular, 5 altın, 11 gümüş, 7 bronz olmak üzere 23 madalya elde etti.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Türkiye Sonora Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title