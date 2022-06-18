Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası

Meksika'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Büşra Çan Kop, 2 altın bir 1 gümüş madalya kazandı.

Meksika'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Büşra Çan Kop, 2 altın bir 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Leon kentinde devam eden organizasyonda kadınlarda Büşra Çan Kop koparmada 94 kilo ile gümüş, silkmede 118 kiloyla toplamda ise kaldırdığı 212 kiloluk derecesiyle 2 altın madalya kazandı.

Meksika'da 145'i kadın 289 sporcunun katıldığı şampiyonada, milli sporcular 5 altın, 8 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplamda 16 madalya elde etti.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Sonora Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title