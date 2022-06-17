Dünya yıldızı Egonu, VakıfBank'ta VakıfBank, Paola Egonu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. VakıfBank, Paola Egonu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon 5 kulvarda zafere ulaşan VakıfBank'ta yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-siyahlılar, İtalyan pasör çaprazı Paola Egonu'yu kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Egonu ile birlikte transfer çalışmalarının sona erdiği de ifade edildi. Demirören Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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