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Dünya yıldızı Egonu, VakıfBank'ta

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Dünya yıldızı Egonu, VakıfBank'ta

VakıfBank, Paola Egonu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

VakıfBank, Paola Egonu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon 5 kulvarda zafere ulaşan VakıfBank'ta yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-siyahlılar, İtalyan pasör çaprazı Paola Egonu'yu kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Egonu ile birlikte transfer çalışmalarının sona erdiği de ifade edildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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