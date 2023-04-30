Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 2. etabı sona erdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 2. etabı tamamlandı.

Yassıtepe ile Kleopatra Plajı'nın batı tarafındaki alanda gerçekleştirilen organizasyona 35 ülkeden 120 yarışmacı katıldı. İki gün süren şampiyonada kadın ve erkek yarışmacılar, şampiyon olmak için mücadele etti.

Pilotların 8'er sorti uçuş yaparak hedefe en iyi inişi yapmaya çalıştığı şampiyonanın sonunda erkeklerde Çinli Yang Chen birinci, Güney Koreli Chulsoo Lee ikinci, Endonezyalı Jafro Megawanto ise üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Güney Koreli Donghwa Yang birinci, Endonezyalı Erika Yolanda Putri ikinci, Türkiye'den Özlem Bağ ise üçüncülüğü elde etti.

Yarışma organizatörü Ergün Ulu, yaptığı açıklamada, 2 gün boyunca süren organizasyonu kazasız atlattıkları için mutlu olduklarını söyledi.

2025 yılında Dünya Şampiyonlar Ligi'ni de Alanya'da yapacaklarını belirten Ulu, "Bu organizasyon 10 gün sürecek. Bunun da müjdesini vereyim." dedi.