Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Alanya'da başladı

Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 2. etabı Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Yassıtepe ile Kleopatra Plajı'nın batı tarafındaki alanda gerçekleştirilen organizasyona, 35 ülkeden 120 yarışmacı katılıyor. Yarışmacılar, 2 gün sürecek şampiyonada, kategorilerinde şampiyon olmak için ter dökecek. Şampiyonada pilotlar, 8'er sorti uçuş yaparak hedefe en iyi inişi yapmaya çalışacak.

Şampiyona Direktörü Abdullah Kahraman, gazetecilere, yarışmanın çok güzel başladığını söyledi. Türkiye'yi tanıtma açısından bu tip organizasyonların önemli olduğunu belirten Kahraman, "Tüm sporculara başarılar diliyorum. Bundan sonra da bu tip faaliyetleri Alanya'da yapmaya devam edeceğiz." dedi.