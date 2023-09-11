Dünya Wingsuit Ligi Wingsuit Uçuşları Dünya Şampiyonası başlıyor

Çin'in Zhangjiajie şehrinde düzenlenecek olan 9. Dünya Wingsuit Ligi Wingsuit Uçuşları Dünya Şampiyonası, dünyanın en iyi 16 wingsuit sporcusunun katılımıyla gerçekleşecek. Yarışmada hava yarışı ve hassas uçuş olmak üzere iki bölüm bulunacak.

CHANGSHA, 11 Eylül (Xinhua) -- 9. Dünya Wingsuit Ligi (WWL) Wingsuit Uçuşları Dünya Şampiyonası, dünyanın en iyi 16 wingsuit sporcusunun katılımıyla Çarşamba günü Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletine bağlı Zhangjiajie şehrinde bulunan Tianmen Dağı Ulusal Orman Parkı'nda başlayacak. Etkinlikte 11 ülkeden ve bölgeden sporcular yarışacak.

Yarışma, hava yarışı ve hedefler üzerinden hassas uçuş olmak üzere iki ana bölümden oluşacak. Her bölümün sıralamasında birinci, ikinci ve üçüncü belirlenecek.

1.458 metre yükseklikteki kayalıklardan havalanacak olan 16 wingsuit pilotu, Ziyaretçi Meydanı üzerinde alçaktan uçarak Büyük Kanyon'a girecek ve kayalıklar boyunca bir dönüş yaparak bitiş çizgisini geçecek. Bunu 990 metrelik bir iniş ve yaklaşık 1,3 kilometrelik düz bir rota izleyecek.

Hassas uçuş yarışması için hedef, Ziyaretçi Meydanı'nın önündeki alana yerleştirildi. Hedefin dış halkası maksimum 0,7 metre, merkezi ise 10 santimetre çapında. Yarışmanın kazananı, parkur boyunca en fazla halkayı toplayan yarışmacı olacak. Yarışmanın kazananlarını belirlemek için yakınlaştırma ve yüksek kare hızlı kamera görüntüleri kullanılacak.

Yarışma organizatörleri, şanslı izleyicilerin profesyonel sporcuların yardımıyla havada "eşli tandem wingsuit" deneyimi yaşayacağı benzersiz bir etkinlik de düzenleyecek.