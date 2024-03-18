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Dünya ve Avrupa Şampiyonu Gülsüm Tatar Kariyerini Noktalamak İstiyor

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Dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Gülsüm Tatar, kariyerine yeni şampiyonluklar ekleyerek son vermek istiyor. Tatar, Avrupa Şampiyonası'na hazırlık yaparken hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonluğu olduğunu belirtti.

Dünya ve Avrupa şampiyonu 39 yaşındaki milli boksör Gülsüm Tatar, kariyerini yeni şampiyonluklarla noktalamak istiyor.

Kars'ta 1985 yılında dünyaya gelen Gülsüm, boksör olan amcaları ve ağabeyinin yönlendirmesiyle 16 yaşında boksa başladı.

Kariyerinde Türkiye'de 17 şampiyonluğunun yanı sıra 7 Avrupa kupası ve şampiyonluğu ile 4 dünya kupası ve şampiyonluğu bulunan milli boksör, Sırbistan'da 14-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

Madalyalarına yenilerini eklemek isteyen Gülsüm Tatar, AA muhabirine, ailesinin boksla yakından ilgilendiğini söyledi.

Amcalarının ve ağabeyi Serkan Tatar'ın kendisini boksa yönlendirdiğini anlatan Gülsüm, "Çok severek ve isteyerek heyecanla başladığım için ikinci yılımda Avrupa şampiyonluğu kazandım. Boks öyle bir tutku, öyle bir arzu ki boksu 40 yaşına kadar yapabiliyorsunuz, ben 39 yaşıma girdim. Bu sporu halen aşkla ve büyük bir heyecanla yapmaya devam ediyorum." dedi.

Hayali olan profesyonel boksa geçtiğini ifade eden Gülsüm, "Dört maç profesyonel dövüştüm. Sonrasında yurt dışında dövüşecekken pandemi çıktı. Pandemide bir çocuk sahibi oldum, 3,5 yaşında bir oğlum var. Çocuğu bırakıp yurt dışına gitmek olmadı, ülke içerisinde daha rahat ve kolay bir şekilde amatör olarak devam edeceğimi gördüm. Amatöre dönüş yaptım." dedi.

Boksa başladığında boksun olimpik kategoride yer almadığını anlatan Gülsüm, en büyük şansızlığının bu olduğunu dile getirdi.

"Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonluğu"

Nisan ayında düzenlenecek Avrupa şampiyonasına yoğun şekilde hazırlandığını anlatan Gülsüm, şunları kaydetti:

"Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonluğu. Benim şu anda idolüm Şennur Demir, 40 yaşında dünya şampiyonluğu kazandı. O bizim için inanılmaz bir örnek. Sağlığına dikkat ettiğin sürece boksa devam edilebilirsin. Ben aynı zamanda İstanbul'da beden eğitimi öğretmeniyim. Boksta antrenörlük kısmına gelmeye başladım. Kendi yetiştirdiğim bir öğrencinin başarı elde etmesi hayatta tadabileceğim en mükemmel duygu."

Kaynak: AA / Spor

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