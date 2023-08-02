Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Panda Maskotu Rongbao İlgileri Üzerine Çekiyor

Rongbao adındaki panda maskotu, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda yaptığı etkileyici şovlarla tüm bakışları üzerinde topluyor. Oyunlara katılan sporcular da Çin'in sembolü olan pandaları görmek için heyecanlı.

Rongbao adındaki panda maskotu, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda yaptığı etkileyici şovlarla tüm bakışları üzerinde topluyor.

CHENGDU, 2 Ağustos (Xinhua) -- Panda yalnızca Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın maskotu Rongbao'nun ilham kaynağı değil, aynı zamanda Çin'in Sichuan eyaletinin sembolü ve oyunlara katılan sporcuların en sık telaffuz ettiği kelime.

Macar yüzücü Eszter Szabo, "Çin'e ilk kez geliyorum. Buradaki her şey benim için yeni ve pandaları görmek istiyorum" dedi.

Ritmik jimnastikte bireysel top ve kurdele müsabakalarında iki gümüş madalya kazanan Kazakistanlı sporcu Elzhana Taniyeva ise, "Çin'i gerçekten çok seviyorum. Bence güzel bir yer ve buradaki insanlar çok dost canlısı. Ayrıca Çin'in pandalarıyla ünlü olduğunu biliyorum ve onları daha önce hiç görmemiştim" ifadelerini kullandı.

Ritmik jimnastikte sırasıyla bireysel labut ve bireysel çember etkinliklerinde iki gümüş madalya kazanan Azerbaycanlı sporcu Zohra Aghamirova, "Madalya kazananlar için ayarlanan panda maskotunu çok sevdim. Chengdu'yu da keşfetmeyi umuyorum ama yeterli zamanımın olmayacağından endişe ediyorum" diye konuştu.

Macar ritmik jimnastik sporcusu Fanni Pigniczki, hem bireysel genel tasnifte hem de top etkinliklerinde altın madalya kazandı. Pigniczki, "Buradaki atmosfer harika. Müsabakadan sonra pandaları görmeye gideceğim. Ayrıca Chengdu'daki bazı manzara alanlarını ziyaret etmeyi umuyorum" dedi.



Açılış töreninin yapıldığı gün 24. yaş gününü kutlayan Hindistanlı okçu Sachin Gupta, "Konaklama çok güzel, buradaki insanlar bize karşı çok kibar ve yardımsever. Ayrıca yakınlardaki bir köyde pandaları da görmeyi planlıyorum" dedi.

Çin pandalarının büyük bir hayranı olan Çin asıllı Amerikalı okçu Katherine Wu, "Ailem ve kız kardeşimle birlikte pandaları izledim ve baharatlı yerel yiyecekleri tattım" dedi.

Dünya Üniversite Yaz Oyunları altyapısı ve organizasyonundan övgüyle söz eden Uganda Eğitim ve Spor Bakanı Peter Ogwang, "Daha önce pandaları sadece televizyonda izliyordum ama şimdi onları canlı görebiliyorum" diye konuştu.¦