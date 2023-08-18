Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na damga vuran AİÇÜ'lü sporcuların hedefi; 2024 Paris Olimpiyat Oyunları

Çin'de düzenlenen 31'inci Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda (FISU) 10 bin metre kadınlar kategorisinde takım halinde birinci, ferdi olarak ise 2'nci ve 3'üncü olan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Yayla Kılıç Gönen ile Fatma Karasu, en büyük hedefleri olan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak için Ağrı'da çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenörleri Sedat Gönen eşliğinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tesislerinde, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun destekleri ile çalışmalarını sürdüren şampiyon sporcular, öncelikli hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesinde, Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de yarın başlayacak Dünya Atletizm Şampiyonası'nı da en iyi dereceyle bitirmek olduğunu belirtti. Hedeflerine ulaşmak için günde 2 saatlik çift antrenman yaptıklarını ifade eden milli sporcular, elde ettikleri başarıdan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

"ÜLKEMİZİ ÇOK İYİ TEMSİL ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Çin'in Siçuan Eyaletinin merkezi Çengdu'da düzenlenen 31'inci FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda kadınlar atletizm 10 bin metre finalinde Çinli Xia Yuyu'nun ardından ikinci olarak gümüş madalya kazanan antrenörlük bölümü birinci sınıf öğrencisi Yayla Kılıç Gönen, "Şimdiye kadar birçok derecem var. Yarı maratonda Türk atletizm tarihinde en iyi dereceyi elde ettim. Bu yıl Sevilla'da koşulan maratonda da Türk tarihinin en iyi derecesini elde ettim. 10 bin metre ve 5 bin metre koşularında da en iyi dereceler bende. Bu şekilde Avrupa şampiyonalarında birçok derece elde ettim. Takım olarak Avrupa şampiyonu olduk. Son olarak da Çin'de yapılan Dünya Üniversiteler Arası Şampiyonada 10 bin metrede dünya 2'ncisi oldum. Bunun yanında yine burada koşulan yarı maratonda da yine dünya 2'ncisi oldum. Birinciliği kıl payı kaçırdım. Ama yine de mutluyum. Çünkü dünyanın en iyi atletleri arasında yarışmak ve 2'nci olmak büyük bir başarıdır. İbrahim Çeçen Üniversitesi'ni ve ülkemizi çok iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki hafta da Budapeşte'de Dünya Atletizm Şampiyonası var. Orada da maratonda ülkemizi temsil edeceğim. Bundan sonraki hedefim tabi ki de her sporcu gibi 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olmak. Bu şekilde hazırlıklarımız devam ediyor. Önümüzdeki yarışlardan sonra Valencia'da hazırlanıp olimpiyat barajını geçmek için yarışacağız. İnşallah orada barajı geçip olimpiyatlara gideriz. Bunun için çalışıyoruz. Günde çift antrenman yapıyoruz. Oldukça yoğun bir tempomuz var. Sabah iki akşam iki saat çalışıyoruz. Çin'deki yarışma içinde Ağrı'da hazırlandık. 40 günlük bir kampımız oldu. Sonra Adana'da Çin'in sıcak iklimine ayak uydurmak için 20 günlük kamp yaptık. Buradan da yarışmaya gittik ve başarılı olduk. Bu yüzden çok mutlu ve gururluyuz" ifadelerini kullandı.

"BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK KADAR ONUR VERİCİ BİR ŞEY YOK"

31'inci FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda kadınlar atletizm 10 bin metre finalinde 3'üncü olan İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Fatma Karasu ise, "Milli takıma seçildim. Avrupa, Balkanlar ve dünya şampiyonalarında birçok derece elde ettim. Son olarak Ağrı'da 40 günlük çok verimli bir kam süreci sonrası Adana'da 20 gün kamp yaptık. Bundan sonra da Çin'deki dünya şampiyonasına katıldık. Orada da arkadaşımla birlikte çok iyi bir derece aldık. Dünya 2'ncisi ve 3'üncüsü olduk. Bundan sonrasındaki çalışmalarımız yine Ağrı'da devam edecek. Gelir gelmez de çalışmalarımıza başladık. Tabi benimde öncelikli hedefim 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmek ve oradan derece ile dönmek. İnşallah 2024'te olimpiyat nasip olur ve orada ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz. Gerçekten ülkemizi temsil ettiğimiz için çok gururluyuz. Gerçekten bayrağımızı dalgalandırmak kadar onur verici bir şey yoktur" diye konuştu.

ABDULHALİK KARABULUT: ONLARLA GURUR DUYUYORUZ

Öte yandan, Üniversite Yaz Oyunları'ndan sonra yeni başarılar için hazırlıklarına ara vermeden devam eden şampiyon sporcuları tebrik eden Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut da, Ağrı'da üniversite olarak bireysel spor dallarında Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil edebilecek sporcuların yetişmesi için gerekli altyapıya sahip olduklarını ve son dönemde önemli başarılar elde eden onlarca sporcu yetiştirdiklerini belirtti. Rektör Karabulut, "Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri olarak hem dünyada takım olarak 1'inci olmaları hem de 2'nci ve 3'üncü olmaları bizleri gururlandırdı. Hem üniversite olarak hem de ülke olarak onlarla gurur duyduk. Bundan sonrada inşallah hedef olan dünya birinciliği ve olimpiyatlarda al bayrağımızı göndere çekmeleri noktasında onlara güveniyoruz. Üniversitemizin spor bilimleri fakültesi, Türkiye'deki en önemli ve en başarılı fakültelerinden biridir. Gerek hocalarımız gerekse üniversitemiz altyapı olarak çok çok iyi. Hocalarımız, bu altyapımızı genç kardeşlerimizle şenlendiriyorlar ve başarı da kendiliğinden geliyor. Biz üniversite olarak genç kardeşlerimize bütün imkanlarımızı sunuyoruz. Bireysel sporlar için imkanlarımız çok iyi. Hem takım hem de bireysel anlamda yakın sürede son 2 ila 3 ayı düşündüğümüzde ondan fazla başarı elde ettik. Buda bizi son derece gururlandırıyor" diye konuştu.