Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın altıncı gününde milli sporcular 2 altın, 4 gümüş olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın altıncı gününde milli sporcular 2 altın, 4 gümüş olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

Tekvando erkekler 63 kiloda Hakan Reçber, atletizm kadınlar cirit atmada ise Eda Tuğsuz altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlarda tekvando 73 kiloda Mervenur Erdem, wushu sandada 60 kiloda Berna Tut gümüş madalya aldı. Erkeklerde ise atletizm üç adım atlamada Necati Er, wushu sanda kategorisinde de Mehmet Demirci gümüş madalya elde etti.

Türkiye'nin oyunlardaki toplam madalya sayısı 3 altın, 8 gümüş, 7 bronz olmak üzere 18'e yükseldi.