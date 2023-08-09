Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenen ve dün akşam sona eren Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na katılan Türk sporcular, 'Bizim için iyi bir deneyimdi' diyerek organizasyon boyunca unutulmaz anlar yaşadıklarını belirtti.

HABER: Dünya Üniversite Oyunları'na katılan Türk sporcular deneyimlerini paylaştı

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Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenen ve dün akşam sona eren Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na katılan Türk sporcular, "Bizim için iyi bir deneyimdi" diyerek organizasyon boyunca unutulmaz anlar yaşadıklarını belirtti.

SES 1 (Türkçe): ÖZGE YILMAZ, Milli masa tenisçisi:

"Çin'e geldiğimizde çok güzel bir şekilde karşılandık, herkes çok samimi ve içten davrandı. Açıkçası bu kadarını beklemiyordum.

Her ülkenin küçük pinleri oluyor. Onları değiştirmek istiyorlar, orada daha çok sohbet ediyoruz. Bazen tişörtleri değiştiriyoruz. Biz onlara Türkiye'nin tişörtünü veriyoruz, onlar da farklı ülkelerin tişörtünü veriyor. Orada bir kaynaşma oluyor.

Daha önce böyle çok seyirci önünde maç yapmamıştım. Dışarı çıktığımızda herkes bize yardımcı olmaya çalıştı."

SES 2 (Türkçe): MUHAMMED MUSTAFA KOÇ, Milli judocu:

"Farklı insanlarla tanışma ve bağ kurma fırsatı buldum. Bu tarz oyunlarda sadece kendi branşınızda değil, daha farklı sporlardan dostlarınız oluyor.

Sosyal ağlarınız gelişiyor, insanlara bakış açınız değişiyor. Belli bir konfor alanından ziyade daha farklı görüşleri ve insanların hayata nasıl baktığını görebiliyorsunuz."

SES 3 (Türkçe): NAZMI SARITAŞ, Milli judo takımının antrenörü:

"Ben iyi duygularla ayrıldım. İnsanlar güler yüzlüydü, bizimle ilgilenen çok yardımsever kişiler oldu. Onların hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizim için iyi bir deneyim oldu diyebilirim."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)