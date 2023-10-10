IFMA Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Rasim Efe Karakoç, Samsun'da coşku ile karşılandı. Şampiyona sonrası bronz madalya ile Samsun'a dönen genç sporcu Rasim Efe Karakoç, burada coşku ile karşılandı.

- Dünya üçüncüsü genç sporcuya coşkulu karşılama

SAMSUN - IFMA Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Rasim Efe Karakoç, Samsun'da coşku ile karşılandı.

IFMA Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası, 29 Eylül - 8 Ekim tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi. Şampiyonada Samsunlu milli sporculardan, Mustafa Eren Doğan dünya şampiyonu, Ümmü Gülsüm Arlı ve Beyzanur Durmuş dünya ikincisi, Berkay Sezgin Demir ve Rasim Efe Karakoç ise dünya üçüncülüğü elde etti.

Şampiyona sonrası bronz madalya ile Samsun'a dönen genç sporcu Rasim Efe Karakoç, burada coşku ile karşılandı. İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde davul-zurna eşliğinde yapılan kutlama ile Karakoç'un başarısı kutlandı. Omuzlara alınan genç sporcu, kutlamada oyunlara eşlik etti.