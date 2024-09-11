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Dünya U20 Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Servet Angi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü ziyaret etti

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İspanya'da düzenlenen Dünya U20 Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kilogramda Türkiye'yi temsil eden Servet Angi, ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Angi, başarısını kutlamak için Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

İspanya'da düzenlenen Dünya U20 Güreş Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Servet Angi, Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

2-8 Eylül 2024 tarihleri arasında İspanya'da düzenlenen Dünya U20 Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kilogramda Türkiye'yi temsil eden Kayseri Şekerspor Kulübü sporcusu Servet Angi, mücadele ettiği kategoride gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyonadan derece ile dönen Kayserili sporcu, Şekerspor Kulübü yöneticileri ve antrenörü ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye İspanya Gençlik kayseri Güncel Gümüş Dünya Spor

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