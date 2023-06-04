Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, yarı finalde Meksika'dan Carlos Sensores'e 2-0 yenilerek bronz madalyanın...
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Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, yarı finalde Meksika'dan Carlos Sensores'e 2-0 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, yarı finalde Meksika'dan Carlos Sensores'e 2-0 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
Sizce #Galatasaray - #Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? #GSvFB— Haberler.com (@Haberler) June 4, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor