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Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, yarı finalde Meksika'dan Carlos Sensores'e 2-0 yenilerek bronz madalyanın...

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, yarı finalde Meksika'dan Carlos Sensores'e 2-0 yenilerek bronz madalyanın...

Spor Haberleri

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, yarı finalde Meksika'dan Carlos Sensores'e 2-0 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, yarı finalde Meksika'dan Carlos Sensores'e 2-0 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Emre Kutalmış Ateşli Sonora Dünya Spor Haberler

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