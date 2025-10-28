Haberler

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Altın Madalyalar Türkiye'nin Oldu

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Altın Madalyalar Türkiye'nin Oldu
Güncelleme:
Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Nafia Kuş Aydın ve Emine Göğebakan altın madalya kazanarak olimpiyat madalyasını hedeflediklerini belirttiler. Nafia Kuş Aydın, üst üste iki kez şampiyon olarak Türk spor tarihine geçtiğini ifade etti.

Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nafia Kuş Aydın ve Emine Göğebakan, olimpiyat madalyasını hedeflediklerini ifade ettiler.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasında görüşlerine yer verilen Nafia Kuş Aydın, bu başarıya özverili bir çalışmayla ulaştığını, antrenmanlarda her zaman en iyisini ortaya koyduğunu belirterek, "Üst üste iki kez dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın tekvandocu oldum. Adımı spor tarihe altın harflerle yazdırdığım için çok mutluyum. Amacım 2027'de bu sayıyı üçe çıkarmak. Paris 2024'te bronz madalya kazandım. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak kariyerime nokta koymak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Katıldığı ilk dünya şampiyonasında altın madalya kazanan Emine Göğebakan ise şunları kaydetti:

"Hep bunun hayalini kuruyordum. 2-3 yıldır bu şampiyonaya katılmak için mücadele ediyordum ama bir türlü olmuyordu. Çok emek sarf ettim ve buraya gelerek şampiyon oldum. Neredeyse tekvandoyu bırakma noktasına gelmiştim. Ailem ve hocam beni yeniden motive ederek bu şampiyonaya hazırladılar. Bunu başardığıma inanamıyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra en büyük hedefim olimpiyat madalyası kazanmak. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor

