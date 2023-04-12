Dünya Tekvando Şampiyonası'na katılacak milli sporculardan 13'ü belli oldu

Azerbaycan'da düzenlenecek 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi 16 sıkletin 13'ünde temsil edecek milli sporcular belli oldu.

Azerbaycan'da düzenlenecek 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi 16 sıkletin 13'ünde temsil edecek milli sporcular belli oldu.

Başkent Bakü'de 29 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonaya direkt katılacak sporcular ile milli takım seçme listesi açıklandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler 74 ve 87 ile kadınlar 53 kilo için Konya'daki Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda 25 Nisan Salı günü seçme müsabakaları gerçekleştirilecek.

Şampiyonada direkt katılacak sporcular ile seçme listesi şöyle:

Erkekler

54 kilo: Görkem Polat - Direkt

58 kilo: Ömer Faruk Dayıoğlu - Direkt

63 kilo: Hakan Reçber - Direkt

68 kilo: Ferhat Can Kavurat - Direkt

74 kilo seçme listesi: Mehmet Kani Polat, Muhammed Emin Yıldız, Yiğithan Kılıç, Kadir Şantaş

80 kilo: Hüseyin Kartal - Direkt

87 kilo seçme listesi: Enbiya Taha Biçer, Sergen Curabaz

+87 kilo: Emre Kutalmış Ateşli - Direkt

Kadınlar

46 kilo: Rukiye Yıldırım - Direkt

49 kilo: Merve Dinçel - Direkt

53 kilo seçme listesi: Rüya Diler, Hatice Kolçak, Saliha Küçüksolak, Aleyna Şenyurt, Emine Gögebakan, Zeynep Taşkın

57 kilo: Hatice Kübra İlgün - Direkt

62 kilo: Özge Özbey - Direkt

67 kilo: İkra Kayır - Direkt

73 kilo: Sude Yaren Uzunçavdar - Direkt

+73 kilo: Nafia Kuş - Direkt