Dünya Supersport Şampiyonası'nda Can Öncü 15. sırada, Bahattin Sofuoğlu 17. sırada tamamladı

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz ayağında Can Öncü 15. sırada, Bahattin Sofuoğlu ise 17. sırada yarışı tamamladı. Portekiz'de birinci Stefano Manzi, ikinci Nicolo Bulega ve üçüncü Yari Montella oldu.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz ayağında hafta sonunun ikinci yarışını, milli motosikletçi Can Öncü 15. sırada, bitime 4 tur kala kaza yapan Bahattin Sofuoğlu ise 17. sırada tamamladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayağında Algarve Pisti'nde hafta sonunun ikinci yarışında, Bahattin Sofuoğlu bitime 4 tur kala 10. sırada yarışa devam ederken 5. virajda kaza yaparak motorunun yan yanması sonucu yeşil alana çıktı, daha sonra yarışa devam eden Bahattin, 17. sırada yarışı tamamlamayı başardı.

Milli motosikletçi Can Öncü ise yarışı 15. sırada bitirdi.

Portekiz'de son yarışı, Yamaha pilotu Stefano Manzi birinci, Ducati pilotu Nicolo Bulega ikinci, bir başka Ducati pilotu Yari Montella ise üçüncü sırada tamamladı.

Portekiz'de dün koşulan ilk yarış sonucunda pilotlar genel klasmanında sezon şampiyonluğunu garantileyen Ducati pilotu Nicolo Bulega 453 puana ulaşırken, genel klasmanda Yamaha pilotu Stefano Manzi 368 puanla ikinci, MV Agusta Reparto Corse pilotu Marcel Schroetter ise 293 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Bahattin Sofuoğlu ise genel klasmanda 168 puanla 5'inci, Can Öncü ise 67 puanla 14. sırada yer alıyor.