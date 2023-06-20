Dünya şampiyonu Zeynep Makbule Akyüz, sakatlıktan sonra yeniden zirveye çıkmayı hedefliyor

Dizindeki sakatlık nedeniyle 5 ay önce ameliyat edildiği için antrenmanlardan uzak kalan dünya ve Avrupa şampiyonu Zeynep Makbule Akyüz, iyileşip bu yılki dünya şampiyonalarında yeniden zirveye çıkmayı hedefliyor.

Dizindeki sakatlık nedeniyle 5 ay önce ameliyat edildiği için antrenmanlardan uzak kalan dünya ve Avrupa şampiyonu Zeynep Makbule Akyüz, iyileşip bu yılki dünya şampiyonalarında yeniden zirveye çıkmayı hedefliyor.

Sakarya'da yaşayan milli sporcu 23 yaşındaki Zeynep, 7 yaşında ilgilenmeye başladığı wushuda kariyerine 4'er dünya ve Avrupa şampiyonluğu ile Balkan ve Avrasya birincilikleri sığdırdı.

Akyüz, şampiyonlara hazırlık sürecinde dizinden sakatlandığı için 5 ay önce çapraz bağ ve menisküs ameliyatı geçirdi.

Antrenmanlara katılamadığı için müsabakalara yeterince hazırlanamayan Zeynep, fizik tedavi sürecinin 1 ay sonra bitmesinin ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

Milli sporcu, bu yıl ağustosta Çin'de yapılacak 9. Dünya Kung Fu Şampiyonası ile aralıkta ABD'de gerçekleştirilecek 16. Dünya Wushu Şampiyonası'na sıkı şekilde hazırlanıp yeniden altın madalyaya uzanmak istiyor.

"Kendime çok güveniyorum"

Zeynep Makbule Akyüz, AA muhabirine, fizik tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi.

Zeynep, 1 ay sonra antrenmanlara başlayacağını belirterek, "Sıkı bir çalışmayla dünya şampiyonasına en iyi şekilde hazırlanacağız. Uzun zaman sonra yine dünya şampiyonluğunu hedefliyorum. Pandemi döneminde hiç dünya şampiyonası olmamıştı. Yaklaşık 4 sene sonra yeni bir dünya şampiyonluğu kazanacağım inşallah." dedi.

Bu yıl ağustosta Çin'de, aralıkta ise ABD'de dünya şampiyonalarının gerçekleştirileceğini aktaran Zeynep, şöyle devam etti:

"Arada da Dünya Combat Wushu Şampiyonası var. Ona da hazırlanacağız inşallah. Bu sene bayağı yoğun. Son 6 ay çok yoğun geçecek. O şekilde hazırlanıyoruz, yoğun geçiyor. Kendime çok güveniyorum. Üçüncü çapraz bağ ameliyatımı olmama rağmen en iyi şekilde devam ediyorum. Bu kadar sakatlıktan, ameliyattan çıkmış sporcular genelde sporu bırakırlar ama ben devam ediyorum, kendime o kadar güveniyorum."

Wushu sporunun giderek yaygınlaştığını dile getiren Zeynep, "Aslında olması gerektiği yerde ama daha fazla ileri de gidebilir. Çok hızlı şekilde ilerliyoruz. Zaten kung fuyu şu anda herkes biliyor, wushu ismi de çok hızlı şekilde yayılmaya başladı. Wushuyu daha çok kişiye duyurmaya çalışıyoruz. Zaten çok kişi biliyor artık bizim de sayemizde. Sosyal medyada olsun, şampiyonluklarımızla olsun çok tanınmaya başladık. Özellikle küçükler çok fazla örnek alıyor bizi." diye konuştu.

Zeynep, beden eğitimi öğretmenliği okuduğunu, Çin'e giderek yüksek lisans yapacağını anlatarak, sporun yanında akademik olarak da çok iyi yerlere geldiğini kaydetti.