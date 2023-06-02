Dünya şampiyonu tekvandocular ülkeye döndü (1)

Ercan ATA-Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, (DHA)- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden 26'ıncı Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda rakiplerini yenerek altın madalya kazanan Nafia Kuş, Hakan Reçber ve Merve Dinçel, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ile birlikte yurda dönüş yaptı. Esenboğa Havalimanı'na gelen milli tekvandocular ve federasyon başkanı Şahin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

NAFİA KUŞ: ÇOK ÇALIŞIYORUZ, ÇOK İSTİYORUZ

73 kiloda tatamiye çıkarak altın madalyanın sahibi olan Nafia Kuş, ülkelerine altın madalya kazandırmaktan ötürü çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, 'Büyük emekler sonucu biz altın madalya kazandık. Türk milli takımı olarak zaten tekvandoda çok güçlüyüz. Çok çalışıyoruz, çok istiyoruz. Bu madalya, güzel bir takımın çalışmaları sonucunda meyana geliyor. Azerbaycan'da da çok güzel bir atmosfer vardı. Onlara da buradan çok teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin. Şu anda 3 altın madalya kazandık ama geride kalan 4 takım arkadaşım devam ediyor. İnanıyoruz ki onlardan da madalya gelecek. Gerçekten olimpiyatlarda altın madalya kazandırmak istiyoruz. Hepimizde o potansiyel var. Bu madalyaları kazanarak zaten bunu gösteriyoruz. Daha güçlü bir şekilde çalışarak olimpiyatlarda ülkemize altın madalya kazandıracağız' dedi.

HAKAN REÇBER: PARİS'TE ALTIN MADALYA ALMAK İSTİYORUM

63 kiloda tatamiye çıkan ve altın madalya kazanan milli tekvandocu Hakan Reçber de Azerbaycan'da güzel bir atmosferde madalya kazandıklarını belirtti. Azerbaycan'da kendi ülkelerinde gibi hissettiklerini belirten Reçber, 'Bunun verdiği rahatlıkla çıktık, dövüştük. Şu ana kadar 3 altın madalya aldık, 2 tane de bronz madalyamız var. Daha devam eden arkadaşlarımız var. İnşallah onlar da altın alır. Tekrar iyi bir tarih yazarız. Bunca yılın madalya hasretini kapatmak, bunu benim yapmış olmam çok büyük anlam ifade ediyor. Tokyo Olimpiyatları'nda 3'üncülük aldım ama beni kesmedi. Paris'te altın madalya almak istiyorum' diye konuştu.

MERVE DİNÇEL: OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUZ

49 kiloda altın madalyanın sahibi olan milli tekvandocu Merve Dincel ise çok mutlu olduğunu ve yaşadıkları gururu tarif edemediğini kaydederek, 'Geçen sene Manchester'da takım halinde Avrupa şampiyonu olmuştuk, bu sene de dünya şampiyonu olmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bu sene dünya şampiyonu olarak tarih yazmaya devam etmek istiyoruz. Dünya şampiyonluğundan sonra da takım halinde olimpiyat şampiyonluğu yaşamak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

METİN ŞAHİN: 2024'E HAZIRIZ

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de gururlu ve mutlu olduklarını söyleyerek, 'Kardeş ülkede yapılan şampiyonada verdikleri destekten ötürü Azerbaycan'a teşekkür ediyoruz. 3 gündü çok büyük bir duygu patlaması yaşıyoruz. 200 ülkenin üye olduğu, 145 ülkenin katıldığı bir dünya şampiyonasında çocuklarımız 3 altın 2 bronz madalya kazandı. 5 sporcumuz daha yarışma yapacak. 20 yıldır başkanlık yapıyorum, şu anda dünyanın zirvesine geldik ve inşallah o zirvede de kalacağız. Bütün milletimize bizlere verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Biz olimpiyat hedefliyoruz. Buradaki performansımız şunu gösteriyor ki, biz 2024'e hazırız. İnanıyoruz, gerçekleştireceğiz, başaracağız. Allah'ın izniyle bekle bizi 2024 Paris. Ay-yıldızlı bayrağı orada göndere çektireceğiz ve İstiklal Marşı'mızı okutacağız. Buna inanıyoruz. Milletimiz bizi izlemeye devam etsin" açıklamasında bulundu.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023