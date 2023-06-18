Dünya Şampiyonu Tekvandocu Zeliha Ağrıs ve Voleybolcu Efe Mandıracı Nişanlandı
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Konyalı milli tekvandocu Zeliha Ağrıs, Arkas Spor'un milli voleybolcusu Efe Mandıracı ile nişanlandı. Nişan merasiminde çifte nişan yüzükleri Türkiye Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ile AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin tarafından takıldı. Ağrıs ve Mandıracı'yı milli sporcu arkadaşları da yalnız bırakmazken nişan merasimine aileleri, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.
Dünya Şampiyonu Konyalı Milli Tekvandocu Zeliha Ağrıs, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un milli voleybolcusu Efe Mandıracı ile nişanlandı.
Beyşehir ilçesindeki Anamas Konukevi'nde gerçekleştirilen nişan merasiminde çifte nişan yüzüklerini yapılan duanın ardından Türkiye Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ile AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin taktı.
Şahin ve Elkin, genç çifti tebrik etti.
Ağrıs ve Mandıracı'yı bu mutlu günlerinde milli sporcu arkadaşları da yalnız bırakmazken nişan merasimine aileleri, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.