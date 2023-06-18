Dünya Şampiyonu Tekvandocu Zeliha Ağrıs ve Voleybolcu Efe Mandıracı Nişanlandı

Konyalı milli tekvandocu Zeliha Ağrıs, Arkas Spor'un milli voleybolcusu Efe Mandıracı ile nişanlandı. Nişan merasiminde çifte nişan yüzükleri Türkiye Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ile AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin tarafından takıldı. Ağrıs ve Mandıracı'yı milli sporcu arkadaşları da yalnız bırakmazken nişan merasimine aileleri, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.