Dünya Şampiyonu Sinan Ulutürk, zorlu maçta Rus rakibi Ruslan Kulsahatov'u nakavt etti

Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından biri olan Akın Arena'nın düzenlediği gecede 8 karşılaşma yapıldı. Gecenin en heyecan verici maçında 2015-2018 WCN WGP Dünya ve2021 Wako Avrupa şampiyonu Sinan Ulutürk ve Rus Ruslan Kulsahatov karşı karşıya geldi.

MÜCADELE HEYECANLI GEÇTİ

Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada Sinan Ulutürk, rakibini 2. Raundun 40. Saniyesinde sağ kroşe ve sol aparkatlarla etkisiz hale getirerek nakavtla maçı kazandı.

MEYDAN OKUDU

Maçın ardından Kırgızistan uyruklu boksör Mirzahit Zahidkov, Sinan Ulutürk' e "meydan okuyarak" maç talep etti. Şampiyon boksör Sinan Ulutürk, Zahidkov'un maç teklifini kabul etti.

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