Dünya şampiyonu öğretmen 'uçarak' ders işliyor, öğrenciler onun gibi olmak istiyor

Eskişehir'de beden eğitimi öğretmenliği yapan dünya ve avrupa tekvando şampiyonu Gülsena Karakuyulu, derse takla ile girmesi ve hünerlerini göstermesiyle öğrencilerinin derse olan ilgisini arttırıyor.

Tekvando branşında dünya ve avrupa şampiyonlukları bulunan Eskişehirli Milli Sporcu Gülsena Karakuyulu, 10 ay önce Şehit Barış Öztürk Ortaokulu'nda beden eğitim ve spor öğretmeni olarak göreve başladı. Enerjik ve neşeli halleri ile okuldaki öğrenci ve öğretmenlerin sevgisini kısa sürede kazanan şampiyon öğretmen, havada takla atarak derse giriyor, öğrencilerinin isteği üzerine havada tekme atıyor. Karakuyulu, bu yolla öğrencilerin derse olan ilgisinin daha çok arttığını belirtti. Tekvandoda kullandığı hareketleri sık sık okulda öğrencilerine sergileyen dünya ve avrupa şampiyonu öğretmen Gülsena Karakuyulu, branşını miniklere de sevdiriyor. Öğrenciler eskiden voleybol ve futbola meraklıyken, Gülsena Karakuyulu'nun dersleri sonrası okul mevcudunun büyük bölümü tekvando kursuna yazılıp, milli sporcu olma hayali kurmaya başladı.

Gülsena Karakuyulu: "Öğrencilerimizin spora ve tekvandoya olan ilgisi arttı"

Öğrencilerin tekvandoya ve milli sporcu olmaya merakının arttığını belirten beden eğitimi öğretmeni Gülsena Karakuyulu, "Öncelikle ilk amacım öğrencilerimi psikomotor yönden olarak hayata daha rahat adapte olabilecek şekilde bedensel fonksiyonlarını yükseltmek için ders işliyorum diyebilirim. Fakat bu dersi işlerken öğrencilerin dikkatini çekmem gerekiyor. Onlara bazı kendi hareketlerimden de göstererek onlara milli sporcu olmayı göstererek rol model olmaya çalışıyorum. Öğrencilerimin en çok dikkatini çekecek, derste ilgilerini arttıracak şekilde tekmelerimi gösteriyorum, aynı zamanda takla atıyorum. Onların ilgisine göre hareket ediyorum. 10 aydır bu okuldayım, mesleğe yeni başladım. Bütün okul genelinde konuşacak olursam tekvando branşını bilmeyen öğrencilerim vardı. Bu branş hepsini ilgisini çekti ve araştırmaya yönelik girişimleri de oldu. Aynı zamanda beni görüp spora ve tekvandoya başlayan öğrencilerim var, özellikle kız öğrencilerimin daha fazla ilgisini çekti. Kendi branşımı tanıtmak için okulda gösteri yaptım. O gösterimden sonra okulda inanılmaz bir tekvando aşkı oldu. Öğrencilerimizin spora ve tekvandoya olan ilgisi arttı. Çoğu öğrenci nasıl milli sporcu olunacağı hakkında daha çok bilgiye sahip" dedi.

Hacer Beren Kıraç: "Gülsena hocanın ayrı bir eğlencesi ve zevki var, bizim dikkatimizi çekiyor"

Şehit Barış Öztürk Ortaokulu'nda 6'ncı sınıf öğrencisi olan Hacer Beren Kıraç ise, "Gülsena hoca ilk okula geldiğinde bizim boş dersimize girmişti, çok heyecanlanmıştım. Hatta kendisinden imza aldık ve okulda her gördüğümde de selam vermeye çalıştım. Gülsena hocayı çok seviyorum. Tekvandoya ilgim çok yoktu, Gülsena hoca ile birlikte ilgim çok arttı. Geçmişteki beden eğitimi öğretmenlerim biraz daha ciddiydi ve bazı dersler gerçekten zevksizdi. Sadece normal ders işliyorlardı ama Gülsena hocanın ayrı bir eğlencesi ve zevki var. Bu da bizim dikkatimizi çekiyor. Bu ilgisi çok hoşuma gidiyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR