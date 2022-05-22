Dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir, memleketi Bartın'da coşkuyla karşılandı - Haberler

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Şennur Demir, memleketi Bartın'da davul zurna eşliğinde karşılandı.

Bartın-Zonguldak Yolu Tuzcular Mevkisinde düzenlenen karşılamada, Bartın Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, milli boksörün ailesi ve vatandaşlar hazır bulundu.

Şennur Demir, çiçekler ve tezahüratlar eşliğinde karşılama alanına ulaştı.

Demir, burada yaptığı konuşmada, aldığı madalyayı ülkeye, Bartın'a ve tüm dünya kadınlarına armağan ettiğini belirterek "Bartınlı olduğum için her zaman gurur duydum. Bugün bir kez daha gurur duyuyorum. Hepinizin eline ayağına sağlık. Destekleriniz için çok sağ olun." ifadelerini kullandı.

Daha sona tebrikleri kabul eden milli boksör, antrenörü Muhammet Kolu ve protokol üyeleriyle konvoy eşliğinde şehir turu attı.