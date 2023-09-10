Dünya Şampiyonu İsmail Hacı Bekaroğlu'na Teşekkür Plaketi Verildi

Kazakistan'da düzenlenen Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İsmail Hacı Bekaroğlu'na, memleketi Sakarya'nın Ferizli ilçesinde teşekkür plaketi verildi.

Ferizli Mahalle Muhtarları Derneğince, 24 Ağustos-1 Eylül'de gerçekleşen şampiyonada birinci olan milli sporcu için Ferizli Belediyesi Çamlık Tepesi tesislerinde etkinlik düzenlendi.

Programda konuşan Dernek Başkanı Haluk Onay, Bekaroğlu'nun dünya şampiyonu olarak Türk bayrağını dalgalandırmasının ülkeyi gururlandırdığını söyledi.

Şampiyonluğun Türkiye'de ve Sakarya'da büyük sevinç yarattığını dile getiren Onay, "Dünya şampiyonumuza ve onu yetiştiren, büyüten değerli ağabeyimiz Hakan Bekaroğlu'na teşekkür ediyoruz. Allah yolunu açık etsin." diye konuştu.

Milli sporcu Bekaroğlu da kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmayan ailesine ve Sakaryalılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Onay, milli sporcuya teşekkür plaketi verdi.