Dünya şampiyonu işitme engelli milli karateci Abdullah Ataş hayatını kaybetti İşitme Engelliler Karate Milli Takımı sporcusu Abdullah Ataş vefat etti. İşitme Engelliler Karate Milli Takımı sporcusu Abdullah Ataş vefat etti. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yayımlanan başsağlığı mesajında, "Dünya şampiyonu Karate Milli Takımı sporcumuz Abdullah Ataş'ın vefatını öğrenmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi. 1995 doğumlu Abdullah Ataş'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Spor AA / Halil İbrahim Avşar Türkiye Spor Haberler

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